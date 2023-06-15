На Київщині потонув 10-річний хлопчик, який намагався перепливти річку

На Київщині у водоймі потонув 10-річний хлопчик.

Трагедія сталася у Білоцерківському районі, повідомив начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

15 червня учень п'ятого класу пішов на рибалку з друзями. Хлопчик намагався перепливти річку, але втратив сили і пішов на дно.

Реклама:

Майже годину медики і поліцейські проводили реанімаційні заходи, щоб врятувати дитину. Однак хлопчик не вижив.

На Київщині у водоймі потонув 10-річний хлопчик

"Закликаємо батьків поспілкуватися з дітьми щодо небезпеки купання без супроводу дорослих", – каже Андрій Нєбитов.

Раніше у Державній службі надзвичайних ситуацій повідомляли, що від початку 2023 року на водоймах України загинуло 332 людини, 20 з них – діти.

Рятувальники закликають батьків звертати увагу на заборони місцевої влади щодо купання у водоймах, які, зокрема, можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами унаслідок війни.

У ДСНС також нагадують правила безпечної поведінки на воді та біля води, а саме не пірнати на мілководді та у незнайомих місцях і не запливати далеко від берега.