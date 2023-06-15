У МОЗ попередили про погіршення показників поверхневих вод у чотирьох областях

Показники річкової та морської води у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях погіршуються.

Про це заявив на брифінгу 15 червня 2023 року головний санітарний лікар Ігор Кузін.

МОЗ закликає місцеву владу заборонити купання та вилов риби на територіях областей.

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Найгірша ситуація на Одещині.

"В Одеській області ситуація досить ризикована, тому закликаю громадян не користуватися водоймами, не купувати рибу в невстановлених місцях та не виловлювати рибу", – каже головний санітарний лікар.

Ігор Кузін

Утім, епідемічна ситуація у регіонах, які відчули наслідки руйнування Каховської ГЕС, наразі стабільна. Випадків холери також не виявлено.

За словами Ігоря Кузіна, головним завданням наразі є не допустити локальних спалахів кишкових інфекцій.

Нагадаємо, у МОЗ також закликають не вживати на підтоплених територіях воду з колодязів.