Скільки людей загинуло на водоймах від початку року? Відповіли в ДСНС

Від початку 2023 року на водоймах України загинуло 332 людини.

Лише протягом останньої доби втопилося 5 людей, повідомляють в ДСНС.

З початку року на водоймах України загинуло 332 людини, 20 з яких – діти.

Під час літніх канікул, коли замість школи діти вирушають на відпочинок до місцевих водойм без супроводу, кількість нещасних випадків може збільшуватися, наголошують рятувальники.

"Шановні батьки, слідкуйте за дозвіллям малечі та не дозволяйте їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми!", – наголошують в ДСНС.

Батьків закликають звертати увагу на заборону місцевої влади щодо купання у водоймах, які, зокрема, можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами унаслідок війни.

Дорослим відвідувачам водойм, в ДСНС нагадують правила безпечної поведінки на воді та біля води:

не заходьте у воду напідпитку;

не пірнайте на мілководді;

не пірнайте в незнайомих місцях;

не запливайте далеко від берега.

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