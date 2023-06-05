Скільки людей загинуло на водоймах від початку року? Відповіли в ДСНС

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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5 червня 2023

Від початку 2023 року на водоймах України загинуло 332 людини. 

Лише протягом останньої доби втопилося 5 людей, повідомляють в ДСНС.  

З початку року на водоймах України загинуло 332 людини, 20 з яких – діти. 

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Під час літніх канікул, коли замість школи діти вирушають на відпочинок до місцевих водойм без супроводу, кількість нещасних випадків може збільшуватися, наголошують рятувальники.  

Фото: MNStudio/Depositphotos

"Шановні батьки, слідкуйте за дозвіллям малечі та не дозволяйте їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми!", – наголошують в ДСНС.

Батьків закликають звертати увагу на заборону місцевої влади щодо купання у водоймах, які, зокрема, можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами унаслідок війни. 

Дорослим відвідувачам водойм, в ДСНС нагадують правила безпечної поведінки на воді та біля води: 

  • не заходьте у воду напідпитку; 
  • не пірнайте на мілководді; 
  • не пірнайте в незнайомих місцях; 
  • не запливайте далеко від берега.

Раніше ми повідомляли, як мандрувати Україною під час воєнного стану та які є дозволи й обмеження у різних регіонах.

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