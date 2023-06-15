21-річному Данилу Корнілову, який загинув від обстрілу Кривого Рогу, планують видати диплом посмертно

13 червня російські окупанти обстріляли ракетами Кривий Ріг – зокрема, поцілили у 5-поверхівку та склад бутильованої води, де загинуло 7 людей.

Внаслідок обстрілу загинув 21-річний Данило Корнілов – студент 4 курсу спеціальності "Облік і оподаткування" Державного університету економіки і технологій.

У чоловіка залишилася молода дружина та 1-річний син. 15 червня Данила поховали.

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Завідувачка "рідної" кафедри Данила Олена Руденко розповіла "УП. Життя", як університет хоче вшанувати памʼять студента.

Данило Корнілов закінчив криворізький ліцей №81, а потім вступив до Державного університету економіки та технологій. Навчався на 4 курсі, паралельно працював на складі та вчився на курсах з ІТ.

В університеті хлопця згадують як талановитого студента.

"Данило представник тієї молоді, яка встигає абсолютно все. Навчався дуже добре, цікавився навчанням, працював, встиг народити сина. Не всім це дано.

Завжди залишався щирим, доброзичливим, товариші дуже добре про нього відгукувалися. Він був старостою у групі", – розповідає завідувачка кафедри обліку й оподаткування Олена Руденко.

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21-річний Данило Корнілов загинув на складі у Кривому Розі 13 червня

16 червня Данило мав захищати дипломну роботу, а потім планував вступати на магістратуру. Хлопець уже зареєструвався на складання тестів.

"У нас завтра буде захист кваліфікаційних робіт, де він повинен був захищати бакалаврську роботу. Ми все-таки плануємо провести в екзаменаційній комісії захист цієї роботи, і ректор виступає за те, щоб ми видали диплом, щоб його родина його отримала.

Данило гідний цього. Його робота була готова, рецензія керівника є, але все трапилося не так, як хотілося.

Дуже важко усвідомлювати, що такої молодої людини вже не буде поруч ні з сімʼєю, ні в студентській родині", – каже завідувачка кафедри.

В університеті Данила бачили востаннє кілька днів тому. Він дуже радів, що скоро отримає диплом, пригадує Олена Руденко.

"Людина створила сімʼю. Коли я заводила розмову, питала "як там ваш син", він казав "так, я не висипаюся", але такі очі радісні. Він був відповідальний і знав, до чого прагнути. Планів було дуже багато, він ними ділився.

Зараз дуже багато людей гине, але коли ти знаєш цю молоду людину – дуже боляче", – додає жінка.

У ніч, коли росіяни обстріляли Кривий Ріг, Данило працював на складі бутильованої води. Цю воду розвозили в області, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

"Данило загинув на роботі. Він підпрацьовував на складах з питною водою, чергував. Хлопці якраз завантажували воду для Херсона. Це була остання нічна зміна", – розповідає Олена Руденко.

Наразі не відомо, чи зможуть Данилу посмертно видати диплом, але кафедра прагне зробити це в пам’ять про студента.

"Ми будемо завтра виступати з такою пропозицією. Тим більше диплом є, рецензія керівника є, на плагіат робота пройшла, нема тільки його присутності.

Це прогноз, я не можу зараз сказати, що ухвалене рішення. Завтра після процедури захисту ми плануємо подати на вчену раду, все-таки щоб його диплом видали сім’ї.

Хоч це і не допоможе, але щоб хоч якось символічно підкреслити, що Данило завершив навчання", – додає завідувачка кафедри.