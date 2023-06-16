17 червня можна буде спостерігати рідкісний парад з п’яти планет

Вранці 17 червня жителі Землі у небі зможуть спостерігати парад із п’яти планет, який відбувається не частіше ніж раз у 18-20 років.

Юпітер, Сатурн, Меркурій, Нептун та Уран на своїх орбітах вишукуються в єдину лінію до Сонця, повідомляє Sciencealert.com з посиланням на Starwalk.space.

За годину до світанку 17 червня п’ять планет вишикуються під кутом 93° щодо Сонця, утворюючи єдину лінію. Спостерігати його зможуть, найімовірніше, тільки жителі Східної півкулі. До слова, Україна розташована у Північній та Східній півкулях.

Науковці зауважують, що найважче буде побачити Нептун і Уран.

Фото: mozzyb /Depositphotos

Водночас у східній частині неба буде виднітися найяскравіша з п’ятірки планет – Юпітер. Цю планету побачити найлегше, стверджують науковці.

Вгорі та праворуч від неї, над південно-східним горизонтом, буде розташовуватися Сатурн. Порівняно з Юпітером, він виглядатиме меншим і тьмянішим, втім його буде видно неозброєним оком.

П’ятою планетою, яка доєднається до параду, буде Меркурій.

Зазначається, що у різних частинах планети парад п’яти планет з’явиться пізніше або раніше. Слідкувати за цим можна на сайті Sky Tonight.

Як побачити рідкісний парад планет?

Розпочинати спостереження потрібно за годину до сходу Сонця. Аби краще розгледіти планети, науковці рекомендують використовувати бінокль або телескоп.

Необхідно переконатися, що ви дивитесь на планети, а не на зірки, адже вони можуть бути схожі.

"Розрізнити Юпітер легко, адже він буде найяскравішим небесним об’єктом на ранковому небі. Однак, інші планети набагато слабші.

Однією з відмінностей є те, що планети, на відміну від зірок, не мерехтять. Також якщо спостерігати за нічним небом протягом року, можна побачити, що планети "відвідують" різні сузір’я, тоді як зірки залишаються у "фіксованих" положеннях відносно одна одної", – зазначають астрономи.

Також вчені радять спостерігати за планетами з темного місця, з якого є "чистий" вид на горизонт.

Раніше ми повідомляли, чому Венера і Марс поки що непридатні для життя людини.