У Єгипті дозволили тримати лише 10 порід собак: хто потрапив у "чорний список"?

У Єгипті заборонили тримати майже всі породи собак, крім десятьох – серед них джек-рассел тер’єр, померанський шпіц, пудель, лабрадор та деякі інші.

Новий закон "Про володіння небезпечними тваринами та собаками", представлений 29 травня, обурив єгипетських "собачників" та зоозахисників, повідомляє VICE.

Закон визнає більшість порід собак "небезпечними", а також забороняє мати собаку без дозволу уповноваженого органу. Утім, нововведення поки що не стосуються безпритульних собак.

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Суперечливу норму запровадили після того, як банкір Мохаммед Мохеб Аль-Маві помер після нападу сусідського пітбуля.

Фото ілюстративне: lifeonwhite /Depositphotos

Тепер у Єгипті дозволено тримати лише 10 порід, серед яких:

кокер-спанієль;

лабрадор;

пудель;

малінуа;

померанський шпіц;

джек-рассел;

німецький дог;

біла німецька вівчарка;

мальтійський дог;

самоїд.

Водночас небезпечними вважаються такі породи, як пітбуль, ротвейлер, німецька вівчарка, боксер, хаскі, доберман, кавказька вівчарка, кане корсо, бульмастиф, американський буллі, аляскинський маламут, аргентинський дог, тоса-іну, акіта-іну. Цей список може доповнюватись.

Людям, які утримують "заборонену" породу, загрожують великі штрафи або тюрма, якщо тварина комусь зашкодить.

Також у всіх випадках тварину конфіскують – її подальша доля невідома.

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Усі власники домашніх тварин зобов’язані реєструвати своїх улюбленців в органах влади для проведення перевірок.

Собаки з "білого списку" також мають проходити реєстрацію та ліцензування – під час цього власники домашніх тварин повинні сплатити Головному управлінню ветеринарної служби збір у розмірі до 50 тисяч єгипетських фунтів (1620 доларів).

За певних умов орган державної влади може дозволити власникам реєструвати та утримувати породи із забороненого списку.

Однак "небезпечним породам" все одно заборонено перебувати в громадських місцях.

Крім собак, до списку небезпечних тварин потрапили гепарди, тигри, леви, ягуари, дикі коти, горили, шимпанзе, крокодили, черепахи, отруйні змії та комахи, вовки, лисиці, ведмеді, панди, бегемоти, дикі буйволи та дикі осли.

Утримання таких тварин дозволяється державою тільки у деяких випадках. Цирки, зоопарки та притулки, де живуть такі тварини, мають багато обов’язків щодо їхнього утримання, лікування та заходів безпеки.