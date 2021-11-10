Бульдог, вівчарка, доберман: Уряд затвердив перелік "небезпечних" порід собак

В Україні затвердили перелік "небезпечних" порід собак, який налічує понад 50 видів.

Таке рішення було погоджене під час засідання Кабінету Міністрів 10 листопада.

Власники собак порід, визнаних "небезпечними", зобов'язані укласти договір обов'язкового страхування або відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна іншим людям.

Раніше цей список налічував близько 90 порід собак, а тепер скоротився – до нього входить лише 51 порода і метиси всіх порід.

Фото: Depositphotos/Автор amuzica

Зокрема, Уряд затвердив такий перелік:

аіді (вівчарка атласька)

айну (собака айнський, хоккайдо)

акбаш

акіта-іну

акіта американський (собака великий японський)

бандог американський

бергамаско (вівчарка бергамська)

брохольмер датський

був'є арденський

був'є фланерський

бульдог алапаський чистокровний (отто)

бульдог американський

бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін)

бульмастиф

бультер'єр англійський

бультер'єр англійський стафордширський

бурбуль південноафриканський

вівчар картський (вівчарка картська)

вівчарка голландська

вівчарка грецька

вівчарка ештрельська (португальська горна)

вівчарка кавказька (вовкодав кавказький)

вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський)

вівчарка східноєвропейська

вівчарка французька (босерон)

вовкодав ірландський

гампр

доберман

дог аргентинський (аргентинський мастиф)

дог канарський

кангал

кане-корсо

као де кастро лаборейро

као де сера де астрела (португальський пастуший собака)

марема (вівчарка маремо-абруцька)

мастиф англійський

мастиф бельгійський

мастиф піренейський

мастиф тибетський

московська сторожова

перо де преса канаріо (собака канарський)

піт-бультер'єр американський

рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий)

ріджбек родезійський

ріджбек тайський

ротвейлер

собака вовчий італійський

собака вовчий саарлоський (вольфхаунд)

собака вовчий чеський

тер'єр американський стафордширський

тоза-іну (собака японський бійцівський)

метиси всіх зазначених порід

Фото: Depositphotos/Автор Ohotnik

Список ухвалили в рамках виконання законів "Про страхування" та "Про захист тварин від жорстокого поводження".

Нагадаємо, власники тварин тепер зобов'язані забезпечити наявність повідка і намордника, якщо тварина може становити небезпеку для життя чи здоров’я людини.

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