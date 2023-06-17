Понад 3 тисячі пар в Україні одружилось дистанційно за час повномасштабного вторгнення – Мін'юст

За час повномасштабного вторгнення в Україні зареєстрували понад три тисячі дистанційних шлюбів.
Торік, в рамках постанови № 213 Кабінету Міністрів України, процедуру одруження спростили виключно для військовослужбовців.
З 7 березня 2022 року по 15 травня 2023 в Україні дистанційно одружилося 3 328 пар, повідомляє Міністерство юстиції України.
З них без особистої присутності когось із наречених зареєстрували 1 700 шлюбів.
|Новостворена сім'я. Фото: Міністерство юстиції України
На підставі складеного командиром чи керівником акту одружилось 1 577 пар, очільником закладу охорони здоров’я – 51.
Найбільше шлюбів зареєстрували у Києві (435). Друге місце посіла Дніпропетровська область (325). На Одещині одружилося 244 пари.
|Нова українська сім'я. Фото: Міністерство юстиції України
На Львівщині – 213, на Полтавщині долі поєднало 187 пар. У Черкаській та Вінницькій областях – 184.
|Нова сім'я військовослужбовця. Фото: Міністерство юстиції України
|Подружжя при реєстрації шлюбу. Фото: Міністерство юстиції України
|Одруження сім'ї військовослужбовця. Фото: Міністерство юстиції України
"Війна не завадить коханню! Щастя, кохання і Перемоги!", – пишуть у Мін'юсті.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, жінки масово виїжджали з дітьми за кордон, тому соціологи та психологи прогнозували "пік розлучень", та цього не сталося.
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