У Чорнобаївці внаслідок обстрілу РФ однорічна дитина отримала осколкові поранення

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 березня 2023

Російській війська обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. 

Через це постраждала однорічна дитина, повідомляють у Херсонській обласній державній адміністрації.

Обстріл населеного пункту окупанти здійснили з артилерійських установок. Стріляли прицільно у будинок цивільних мешканців, наголошують в ОДА.

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Через влучання снаряда у дитячій кімнаті вибило вікна, малюка травмувало уламками скла. На щастя, боєприпас не здетонував.

 Скриншот з відео

 "Карета "швидкої" привезла малюка до лікарні, аби медики могли врятувати його життя. 

Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя", – повідомили в ОДА.

 Наразі життю та здоров’ю хлопчика і його матері нічого не загрожує, однак вони пробудуть у лікарні декілька днів.

За даними Офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабної війни в Україні 461 дитина загинула, а 927 – отримали поранення.

Нагадаємо, нещодавно лікарі врятували підлітка з Бахмута, якому уламок снаряду влучив у грудну клітину та застряг у серці.

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