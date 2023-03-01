У Чорнобаївці внаслідок обстрілу РФ однорічна дитина отримала осколкові поранення

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
2508
1 березня 2023

Російській війська обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. 

Через це постраждала однорічна дитина, повідомляють у Херсонській обласній державній адміністрації.

Обстріл населеного пункту окупанти здійснили з артилерійських установок. Стріляли прицільно у будинок цивільних мешканців, наголошують в ОДА.

Через влучання снаряда у дитячій кімнаті вибило вікна, малюка травмувало уламками скла. На щастя, боєприпас не здетонував.

 Скриншот з відео

 "Карета "швидкої" привезла малюка до лікарні, аби медики могли врятувати його життя. 

Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя", – повідомили в ОДА.

 Наразі життю та здоров’ю хлопчика і його матері нічого не загрожує, однак вони пробудуть у лікарні декілька днів.

За даними Офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабної війни в Україні 461 дитина загинула, а 927 – отримали поранення.

Нагадаємо, нещодавно лікарі врятували підлітка з Бахмута, якому уламок снаряду влучив у грудну клітину та застряг у серці.

Читайте також: В Україні збирають "медичний мільярд" на операції пораненим з травмованими кінцівками


Реклама:


 763
КУЛЬТУРА

Найкращі серіали весни: без "Мандалорця" – ви про нього і так знаєте

Ярослав Підгора-Гвяздовський
 869
Види насильства та як їх розпізнати

ТЕСТ. Сексуальне, фізичне, психологічне, економічне. Види насильства та як їх розпізнатинати

Інформаційна кампанія "Розірви коло"
 7609
Суспільство

Коли варто йти від свого психотерапевта: 10 червоних прапорців

Олена Барсукова

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Найкращі серіали весни: без "Мандалорця" – ви про нього і так знаєте

Ярослав Підгора-Гвяздовський
ВООЗ продовжує працювати над визначенням походження COVID-19
У "Феофанії" онкопацієнти зможуть безоплатно проходити променеву терапію
"Містична" картина та артоб’єкт з ватника: у Німеччині триває виставка про війну в Україні
Астрофотограф з Індії зафіксував "танець" Венери і Юпітера. ФОТО
Як часто потрібно перевіряти слух – розповіли в МОЗ
Види насильства та як їх розпізнати

ТЕСТ. Сексуальне, фізичне, психологічне, економічне. Види насильства та як їх розпізнатинати

Інформаційна кампанія "Розірви коло"
Суспільство

Коли варто йти від свого психотерапевта: 10 червоних прапорців

Олена Барсукова