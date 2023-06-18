Евакуація із зон підтоплення через підрив Каховської ГЕС є безкоштовною – Мінреінтеграції

Евакуація із населених пунктів, які зазнали підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами, є безкоштовною.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції.

У відомстві нагадали, що евакуація з прифронтових територій та зон техногенної катастрофи здійснюється безкоштовно.

"Держава має достатньо ресурсів та можливостей, щоб безкоштовно евакуювати людей та забезпечити первинну соціальну підтримку: тимчасове житло, гуманітарну допомогу та грошові виплати, які складають 2 тис. грн на дорослих та 3 тис. грн на дітей та осіб із інвалідністю", – кажуть у Мінреінтеграції.

Фото: armyinform

З питань евакуації можна звернутися на гарячу лінії кризового реагування Мінреінтеграції за телефоном: 15-48.

Нагадаємо, у Херсоні побили відомого волонтера, який безкоштовно перевозив людей із небезпечних територій області.