Евакуація із зон підтоплення через підрив Каховської ГЕС є безкоштовною – Мінреінтеграції

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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18 червня 2023

Евакуація із населених пунктів, які зазнали підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами, є безкоштовною.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції.

У відомстві нагадали, що евакуація з прифронтових територій та зон техногенної катастрофи здійснюється безкоштовно.

"Держава має достатньо ресурсів та можливостей, щоб безкоштовно евакуювати людей та забезпечити первинну соціальну підтримку: тимчасове житло, гуманітарну допомогу та грошові виплати, які складають 2 тис. грн на дорослих та 3 тис. грн на дітей та осіб із інвалідністю", – кажуть у Мінреінтеграції.

 Фото: armyinform

З питань евакуації можна звернутися на гарячу лінії кризового реагування Мінреінтеграції за телефоном: 15-48.

Нагадаємо, у Херсоні побили відомого волонтера, який безкоштовно перевозив людей із небезпечних територій області.

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