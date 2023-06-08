"Евакуація доволі хаотична": зоозахисниця про порятунок тварин в Херсоні

У Херсоні триває евакуація тварин і людей після підриву Каховської ГЕС. Однак, росіяни продовжують обстріли мирного населення, яке намагається врятуватися від повені.

Відеографка громадської організації UAanimals Катерина, яка нині допомагає рятувати тварин в Херсоні, розповіла у коментарі для "УП.Життя" про ситуацію в місті.

"Евакуація доволі хаотична, тому доводиться діяти за обставинами. Сьогодні почались вибухи раптово. Команда в той час була на надувному човні з мотором, волонтери бачили над собою вибухи. Військові попросили повернутися до звершення тривоги", – розповідає вона.

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Однак, волонтери там вже 3 дні та ще мають кілька адрес, за якими тварини потребують допомоги.

Евакуація тварин. Фото: UAanimals

У перший день команда поїхала просто з’ясувати ситуацію, але натрапила на будинок, де були тварини.

"На даху одного з будинків побачили трьох котів, туди було важко добратись. Хоч і не сильно затоплено, але було неможливо залізти нагору, бо будівля дуже хитка. Навколо – майже нічого. Тільки затоплений дитячий майданчик", – згадує Катя.

Тоді до команди волонтерів підійшов місцевий чоловік і сказав, що може вибратись на дах.

Коти були дикими та на руки до нього не пішли, у переноску – теж. Але хороброму мешканцю вдалось погодувати вусанів. Як потім з'ясувалось, це був його будинок.

"Ми лишили їм корм та домовились, що будемо тримати зв'язок. Найближчими днями маємо повернутись за цими тваринами", – додала відеографка UAanimals.

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Порятунок тварин та людей наразі не завершений: процес триває.

Зазначимо, протягом 7 червня волонтерам UAnimals вдалось евакуювати понад 100 собак, 150 котів, а ще корів, курей та індика.

Нагадаємо, що у перший день катастрофи у воді загинула більшість тварин із зоопарку "Казкова діброва" у Новій Каховці. На другий день стало відомо, що вдалось врятувати деяких з них.