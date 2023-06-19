З Національного інституту раку звільнили лікаря, який вимагав з пацієнтки гроші за безкоштовні препарати

З Національного інституту раку звільнили лікаря, який вимагав з пацієнтки гроші за ліки, що були наявні у медичному закладі і були закуплені за державні кошти.

Як стало відомо "УП. Життя", за останні півтора місяця із закладу за подібні порушення було звільнено 6 лікарів.

Що сталося

На гарячу лінію "Пацієнт має право" громадської організації "Афіна. Жінки проти раку" зателефонувала дочка пацієнтки з множинною мієломою (злоякісним захворюванням крові). Жінка попросила допомогти з пошуком ліків, які призначили її матері. Йдеться про такі діючі речовини як золедронова кислота, бортезоміб та леналідомід.

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Як розповіли "УП. Життя" в організації, пацієнтка лікувалася у Національному інституті раку, однак леналідомід отримала у київській лікарні №9. Щодо двох інших препаратів, то лікар НІР повідомив, що ані бортезомібу, ані золедронової кислоти у закладі немає. Однак надав телефон кур’єра, у якого можна придбати бортезоміб за 15 тис. грн за штуку. Пацієнтці треба було робити 6 курсів хімії, тож лікування цим препаратом їй обійшлося б у 90 тис. грн.

Фото: НІР

Окрім того, жінці відмовили у госпіталізації до лікарні начебто через відсутність місць у стаціонарі і запропонували провести хіміотерапію вдома. Жінка довіряла лікарю, тож один курс золедронової кислоти пройшла дома.

На "гарячій лінії" пацієнтці повідомили, що крапання вдома таких препаратів складає небезпеку для життя і здоров’я. А також проінформували, що у НІР золедронова кислота та бортезоміб є в наявності, у чому можна пересвідчитися на їхньому сайті.

Консультантка рекомендувала дочці пацієнтки звернутися до директорки НІРу Олени Єфименко, а також подати звернення у Національну службу здоров’я України та Міністерство охорони здоров’я.

Наступного дня після того, як жінка зробила це, її матері зателефонувала директорка НІРу і запросила на курс хіміотерапії, повідомивши, що її лікаря відсторонено від роботи, а згодом буде звільнено.

У НІР обіцяють жорстко реагувати на будь-який подібний випадок

Директорка Національного інституту раку Олена Єфименко підтвердила "УП. Життя" звільнення лікаря, на якого надійшла скарга.

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За її словами, медик нібито не мав інформації щодо наявності у лікарні необхідних пацієнтці препаратів. Єфименко також зазначила, що з травня по червень 2023 року з НІР за подібні ситуації було звільнено 6 лікарів.

Директорка закладу зазначила, що після того, як Інститут раку уклав договір з НСЗУ і почав працювати за програмою медичних гарантій, НІР став "більш відкритим до спілкування з пацієнтами і громадськими організаціями".

"Ми дуже вдячні "Афіні" та іншим пацієнтським організаціям за допомогу. На жаль, це не єдиний випадок за той час, коли я працюю на посаді. Але ми вживаємо заходів", – говорить Олена Єфименко.

Вона каже, що дуже не хоче "справ лікарів" і сподівається, що попередні звільнення стануть попередженням для інших медиків про те, чого не можна робити.

"Лікарям важко підлаштуватися під зміни. Є лікарі, які йдуть самі, не приймають ці правила роботи і влаштовуються у приватні лікарні", – каже Єфименко.

На питання, чи відкривають на лікарів, які вимагають з пацієнтів гроші, кримінальні справи, чи просто звільняють, директорка НІРу відповіла, що ці процеси паралельні.

"Ми звільняємо лікарів – і це є покаранням. Правоохоронці працюють паралельно та окремо. Дуже часто немає доказової бази. Ми пропонуємо лікарям звільнитися, але готові співпрацювати зі слідством у разі потреби", – говорить Олена Єфименко.

Інформаційні матеріали, де можна дізнатися про наявність ліків та розхідних матеріалів у закладі

Директорка розповіла, що у закладі на кожному вході у відділення розміщені інформаційні матеріали, де можна дізнатися про наявність ліків та розхідних матеріалів у закладі. Також кожен пацієнт або його родич може заповнити анонімну анкету.

Анкети, які можна заповнити в НІР

"Всі скарги мені приходять особисто. Ми готові реагувати на різні випадки. Не тільки щодо вимагання коштів, але й про якість обідів, прибирання та стан лавочок", – говорить директорка.

З початку року НІР отримав від держави понад 183 млн грн

Голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак назвала випадок у НІР "жахливим і кричущим".

Наталія Гусак нагадала, що орієнтовна сума, яку НСЗУ планує перерахувати на рахунки НІР у 2023 році, складає 447 млн грн. З початку року заклад вже отримав понад 183 млн грн.

"Мені відверто прикро, що онкохворій людині доводиться боротися не лише з важкою хворобою, а й з непорядністю лікаря, який вирішив нажитися на її хворобі. Керівництво медичного закладу оперативно відреагувало на скаргу. Медика, який порушив усі людські та професійні правила, звільнено. Пацієнтка госпіталізована та отримує медичну допомогу безоплатно за Програмою медичних гарантій", – каже Наталія Гусак.

Голова НСЗУ зазначила, що вимагати гроші за послугу чи ліки, які вже оплатила НСЗУ, – це не просто порушення договору, це – злочин.

Утім, у коментарі "УП Життя" Наталія Гусак зазначила, що відомство не має повноважень для розслідування "справ лікарів", цим мусять займатися правоохоронні органи. Вона також розповіла, що у травні 2023-го мала зустріч з керівництвом НІР, де надала пояснення стосовно договору з НСЗУ, а також про права та обов’язки сторін.

На що скаржаться онкопацієнти

На гарячій лінії "Пацієнт має право" нам розповіли, що велика частина телефонних дзвінків від пацієнтів з онкодіагнозом пов'язані з відсутністю ліків в онкоцентрах.

Пацієнти дуже часто не знають своїх прав та не вміють їх захистити.

"Також пацієнти телефонують із питаннями, де взяти гроші на операцію чи обстеження. У таких випадках ми розповідаємо про те, що отримати ці медичні послуги можна за Програмою медичних гарантій. Для пацієнта це є безоплатно. НСЗУ оплачує закладу за медичні послуги, надані кожному пацієнту", – говорить консультантка.

Окрім того, пацієнтам інколи відмовляють в отриманні ліків чи медичних послуг у регіоні, де вони не прописані, хоча за Програмою медичних гарантій пацієнт може сам обирати будь-який заклад для лікування.

Наталія Гусак закликає пацієнтів "не ковтати" ситуації, коли лікарі вимагають гроші за КТ, "хімію", операцію чи променеву терапію і звертатися до контакт-центру НСЗУ – 16-77.