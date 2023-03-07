Директорка Інституту раку розповіла, як боротиметься з "благодійними внесками" в медзакладі

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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7 березня 2023

Якщо від пацієнтів за медпослуги у Національному інституті раку вимагають так званих "благодійних внесків", вони можуть одразу звернутися до керівництва медзакладу.

Про це в інтерв'ю для "УП. Життя" заявила директорка Національного інституту раку Олена Єфіменко.

Вона наголосила, що пацієнт не повинен надавати жодних "благодійних внесків"

"Ми будемо з цим (корупцією – ред.) боротися. У мене вистачить сил і на звільнення людей, і на передачу такої інформації до правоохоронних органів", – сказала Єфіменко. 

Фото: vilevi/Depositphotos

За її словами, вже є звільнені чи притягнуті до відповідальності співробітники НІР.

"Заява на звільнення, яка звучить, як за власним бажанням, іноді пишеться з зовсім інших причин", – каже директорка.  

Також в НІР розмістять інформаційні плакати про те, що не приймають "благодійні внески" від пацієнтів.

"Я хочу також запевнити, що в Національному інституті раку не буде ніяких "благодійних внесків". Благодійний рахунок буде тільки для організацій, які мають бажання допомогти, але від населення внески брати не будемо", – додала Олена Єфіменко. 

Національний інститут раку останнім з онкоцентрів в Україні уклав договір з Національною службою здоров’я. 

Це означає, що НІР працюватиме за програмою медичних гарантій, яка передбачає безкоштовні ліки та послуги для пацієнтів.

Утім, з НІР пов’язано чимало корупційних скандалів, а пацієнти нерідко звинувачують персонал у вимаганні грошей, байдужості, а іноді навіть у відмові надавати послуги безкоштовно.

Нагадаємо, у НСЗУ розповіли, які послуги в Національному інституті раку будуть безкоштовними. 

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