"Пацієнт має право": в Україні запустили гарячу лінію для онкохворих

В Україні запустили гарячу лінію інформаційної підтримки для хворих на онкологічні захворювання під назвою "Пацієнт має право".

Проєкт – ініціатива громадської організації "Афіна. Жінки проти раку", повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Щоб звернутися по допомогу, необхідно зателефонувати за одним із вказаних номерів:

+38 (066) 911 33 33;

+38 (068) 911 33 33.

Дзвінки тарифікуються згідно з тарифами вашого мобільного оператора. Гаряча лінія працює з 10:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю.

Зателефонувавши на гарячу лінію, онкохворі пацієнти можуть дізнатися:

які медичні послуги мають бути безоплатними для них;

як перевірити наявність необхідних ліків;

що робити, якщо відмовляються надати безоплатно медичну послугу;

які є можливості для лікування онкологічних захворювань в Україні та за кордоном.

За даними МОЗ, щороку у близько 140 тисяч українців діагностують онкологічні захворювання.

"Тому рання діагностика онкозахворювань залишається пріоритетним напрямом Програми медичних гарантій (ПМГ)", – наголошують у відомстві.

У МОЗ нагадали, які дослідження в рамках ПМГ дозволяють виявити онкологію на ранніх стадіях:

мамографія – обстеження молочних залоз;

гістероскопія – обстеження матки;

езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) – обстеження стравоходу і шлунка;

колоноскопія –обстеження товстого кишківника;

цистоскопія – обстеження сечового міхура;

бронхоскопія – обстеження трахеї та бронхів.

Де отримати безкоштовні ліки та пройти безоплатні обстеження на онкологічні захворювання, можна дізнатися за посиланням.

Водночас для проведення діагностики онкозахворювань встановлені вікові обмеження. Зокрема, мамографію та колоноскопію призначають після 40 років, а гістероскопію, гастроскопію, цистоскопію, бронхоскопію – після 50.

Пацієнти відповідного віку можуть пройти дослідження безоплатно з направленням від лікаря у будь-якому медзакладі, що має договір з НСЗУ за відповідними напрямами. При цьому лікар може виписати направлення на такі дослідженні й молодшим пацієнтам, якщо підозрює новоутворення.

"У такому разі ці дослідження також будуть оплачені Національною службою здоров’я України", – підкреслюють у МОЗ.

Щоб знайти медзаклад для проведення необхідного дослідження, можна звернутися за допомогою до оператора контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.