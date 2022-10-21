"Пацієнт має право": в Україні запустили гарячу лінію для онкохворих

В Україні запустили гарячу лінію інформаційної підтримки для хворих на онкологічні захворювання під назвою "Пацієнт має право".

Проєкт – ініціатива громадської організації "Афіна. Жінки проти раку", повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Щоб звернутися по допомогу, необхідно зателефонувати за одним із вказаних номерів:

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+38 (066) 911 33 33;

+38 (068) 911 33 33.

Дзвінки тарифікуються згідно з тарифами вашого мобільного оператора. Гаряча лінія працює з 10:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю.

Зателефонувавши на гарячу лінію, онкохворі пацієнти можуть дізнатися:

які медичні послуги мають бути безоплатними для них;

як перевірити наявність необхідних ліків;

що робити, якщо відмовляються надати безоплатно медичну послугу;

які є можливості для лікування онкологічних захворювань в Україні та за кордоном.

За даними МОЗ, щороку у близько 140 тисяч українців діагностують онкологічні захворювання.

"Тому рання діагностика онкозахворювань залишається пріоритетним напрямом Програми медичних гарантій (ПМГ)", – наголошують у відомстві.

У МОЗ нагадали, які дослідження в рамках ПМГ дозволяють виявити онкологію на ранніх стадіях:

мамографія – обстеження молочних залоз;

гістероскопія – обстеження матки;

езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) – обстеження стравоходу і шлунка;

колоноскопія –обстеження товстого кишківника;

цистоскопія – обстеження сечового міхура;

бронхоскопія – обстеження трахеї та бронхів.

Де отримати безкоштовні ліки та пройти безоплатні обстеження на онкологічні захворювання, можна дізнатися за посиланням.

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Водночас для проведення діагностики онкозахворювань встановлені вікові обмеження. Зокрема, мамографію та колоноскопію призначають після 40 років, а гістероскопію, гастроскопію, цистоскопію, бронхоскопію – після 50.

Пацієнти відповідного віку можуть пройти дослідження безоплатно з направленням від лікаря у будь-якому медзакладі, що має договір з НСЗУ за відповідними напрямами. При цьому лікар може виписати направлення на такі дослідженні й молодшим пацієнтам, якщо підозрює новоутворення.

"У такому разі ці дослідження також будуть оплачені Національною службою здоров’я України", – підкреслюють у МОЗ.

Щоб знайти медзаклад для проведення необхідного дослідження, можна звернутися за допомогою до оператора контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.