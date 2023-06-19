Через кліматичні зміни Європа нагрівається дуже швидко: що відомо про наслідки

Європа нагрівається швидше, ніж інші частини світу.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації та Служби зі зміни клімату Європейського Союзу, повідомляє AFP.

За останні 30 років температура в Європі піднялася на 1,5°C вище, ніж у доіндустріальний період. Минулого року в Європі було приблизно ще на 2,3 градуса спекотніше. Франція, Німеччина, Італія, Португалія, Іспанія та Велика Британія пережили найтепліший рік за всю історію спостережень.

Серед наслідків потепління – посуха, лісові пожежі, рекордна температура поверхні моря та безпрецедентне танення льодовиків.

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Як йдеться у завіті, найбільше постраждали найуразливіші верстви населення та найбідніші країни світу, які майже не зробили внеску у викиди викопного палива, що підвищує температуру.

Сильна спека призвела до смерті понад 16 тис. людей минулого року. Повені та шторми спричинили більшу частину збитків від екстремальних погодних та кліматичних умов і склали 2 млрд доларів США.

Підвищення температури завдало шкоди економіці та екосистемам. В Альпах зафіксували нову рекордну втрату маси льодовиків у 2022 році, спричинену дуже низьким рівнем снігу взимку та спекотним літом.

Подібна ситуація була і в океанах: середня температура поверхні моря в Північній Атлантиці була найспекотнішою за всю історію спостережень. Темпи потепління у східному Середземному, Балтійському та Чорному морях і південній частині Арктики більш ніж у три рази перевищували середньосвітовий рівень.

На більшій частині континенту кількість опадів була нижчою за норму, що завдало шкоди сільськогосподарському виробництву та водним запасам, створивши умови для лісових пожеж.

Великі пожежі спалахнули в деяких частинах Франції, Іспанії, Португалії, Словенії та Чехії.

Наприклад, запас води в Іспанії скоротився менше ніж наполовину, у деяких регіонах Франції фермери не могли зрошувати поля, а у Німеччині сухі умови негативно вплинули на врожай зернових і винограду.

У звіті також йдеться про помітне збільшення сонячного світла. У 2022 році спостерігалася найвища кількість сонячної радіації з початку ведення записів у 1983 році.

Посуха також вплинула на виробництво енергії. Утім, у 2022 році вітрова та сонячна енергія становила 22,3% всієї електроенергії ЄС, вперше обігнавши викопний газ. Це сталося через сукупність факторів, зокрема через значне збільшення саме сонячної енергії минулого року.

"На жаль, це не можна вважати одноразовим випадком або дивацтвом клімату. Подібні події є частиною моделі, яка зробить екстремальні спеки більш частими та більш інтенсивними в усьому регіоні", – каже директор Служби зі зміни клімату Європейського Союзу Карло Буонтемпо.

Нагадаємо, вчені заявили, що площа морського льоду в Антарктиді скорочується дуже швидко.Через це відбуваються глобальні зміни погоди та клімату.