Космічний телескоп Хаббл зазнімкував медузоподібну галактику. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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2 червня 2023

У NASA космічний телескоп Хаббл зафіксував медузоподібну галактику, яка розташована в сузір’ї Волосся Вероніки (скупчення Кома).

Галактика розташована на відстані 900 мільйонів світлових років від Землі, повідомляє Space.com.

Галактика JW39 має чорну діру в центрі та виразні хвости по периметру, які нагадують щупальці. Саме тому на знімку космічного телескопа вона має медузоподібний вигляд. 

У NASA пояснили, що "щупальці" утворює міжгалактичний газ, який долає гравітаційний вплив галактик й зменшує в них рівень газу та пилу, утворюючи розсіяні сліди.

Фото: ESA/Hubble & NASA 

JW39 є однією з багатьох галактик у Всесвіті, в яких відбувається зменшення кількості газу та пилу, що може впливає на утворення нових зірок. 

У майбутньому такі галактики перетворюються на галактичні згоряння.

Нагадаємо, раніше телескоп "Хаббл" виявив зірку у формі пончика, яку поглинає чорна діра.

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