Проповз кілометр, стікаючи кров’ю: історія захисника з Донеччини, що втратив ногу

34-річний Сергій родом із міста Мирноград Донецької області до повномасштабної війни працював у шахті, маючи 14 років підземного стажу.

Після 24 лютого 2022 року чоловік потрапив до 109-тої окремої бригади територіальної оборони у Донецькій області. Військовий давав відсіч ворогові разом із побратимами, доки не отримав поранення на позиціях поблизу селища Піски, розповідають у Міністерстві охорони здоров’я.

За словами Сергія, це був непростий бій. 36 бригада морської піхоти втратила свої позиції. Проте захисники мали повернути територію.

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"Перший контакт почався з того, що по них вдарили з ручного протитанкового гранатомета. Бійців одразу накрило, почався ближній бій зі стрілецької зброї. Один із побратимів Сергія відразу помер на місці, другому відірвало кінцівки, а третього він більше не бачив. Тоді захисника зачепило осколками – граната розірвалася на відстані двох метрів. Від смерті врятував бронежилет", – пишуть у МОЗ.

Вцілілий піхотинець Сергій. Фото: МОЗ

Сергій розповів, що не стріляли по них лише з авіації. Внаслідок ворожого обстрілу Сергій залишився без ноги. Вже наприкінці з’явився російський танк, аби добити тих, хто вижив.

На той момент евакуюватись було неможливо. Сергій вибирався самотужки поповзом. Для того, аби не стекти кров’ю, захисник наклав собі три турнікети. Так він проповз близько одного кілометра. Військовий добрався до позицій, звідки його транспортували до лікарні.

Спершу йому зробили операцію, після чого почалися фантомні болі у втраченій нозі.

Як зазначив Сергій, підсвідомість ніби намагається відшукати втрачену кінцівку. Лікарі знеболювали військового кожні дві, а згодом кожні чотири години. Внаслідок втрати ноги перші чотири тижні чоловік майже не спав.

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Згодом захисник потрапив до Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни, де зараз проходить реабілітацію. Отримавши протез, Сергій вже старається ходити без милиць.

Як зауважили в МОЗ, військовий любить швидкість, тому вдома на нього чекає спортивний байк. Сергій мріє купити будинок біля річки десь на Київщині чи Вінниччині та відкрити власну справу.

Нагадаємо, у Львові медики 10 годин оперували військового, аби зберегти йому ногу.