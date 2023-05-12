У Львові медики 10 годин оперували військового, аби зберегти йому ногу

У львівської лікарні Святого Пантелеймона медики зробили пластичну операцію за допомогою мікрохірургічної техніки пересадки мʼязового клаптя зі спини.

Операція тривала 10 годин, повідомив завідувач першого хірургічного відділення лікарні Гнат Герич.

"Пацієнту провели складну пластику рани нижньої кінцівки за допомогою мікрохірургічної техніки пересадки мʼязового клаптя зі спини", – написав лікар.

У коментарі "Українській правді. Життя" Гнат Герич розповів, що військовий на ім’я Богдан отримав мінно-вибухове поранення, внаслідок якого втратив праву ногу. Ліву вдалося врятувати.

Фото: Гнат Герич

Хірург зазначив, що військовому провели операцію з перенесення тканин за допомогою мікрохірургії.

"Це нова для України технологія, коли за допомогою з’єднання дуже дрібних судин мікрохірургічною технікою переносяться великі частини тканин для закриття масивних дефектів кісток при мінно-вибухових пораненнях", – розповів Гнат Герич.

Фото: Гнат Герич

За словами хірурга, раніше такі травми були показами для ампутації, втім кінцівку врятували, тому в майбутньому чоловік зможе використовувати протези.

Медик додав, що тіло військового було посічене осколками, більшість з яких вже видалили.

Нині військовий перебуває у відділенні інтенсивної терапії, його стан стабільний.

Нагадаємо, у Львові лікарі врятували четверо пацієнтів, пересадивши їм органи від одного посмертного донора.