У Криму окупанти планують залучити кожного десятого школяра до "Юнармії" – правозахисники

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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2 червня 2023

Окупаційна влада Криму планує залучити до лав російської молодіжної мілітарної організації "Юнармія" понад 10% школярів. 

Про це повідомляє правозахисна організація "Крим SOS".

За даними правозахисників, заступниця глави окупаційного уряду Криму Олена Романовська повідомила, що до кінця 2024 року планують набрати 10% школярів для участі в мілітарній організації.

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Участь в організації добровільна, утім як зазначають правозахисники "Крим SOS", дітей та адміністрації шкіл зобов'язують приєднуватися різними способами.

Фото з сайту "Юнармії"

За словами правозахисників, таким чином дітей з дитинства залучають до воєнного конфлікту й формують образ ворожої держави – України. 

"Фактично, в дітях на окупованих територіях України з дитинства прищеплюють готовність до "самопожертви за батьківщину", захоплення "російською величчю" та новими "героями" так званої "спецоперації". Також у дітях формують наративи "свій-чужий" та образ України як головного ворога Росії", – кажуть в організації. 

У Криму регіональний штаб "Юнармії" працює з 2019 року.

За сайті організації вказано, що наразі членами організації є понад 1 мільйон дітей, 30 тисяч з яких – із Криму. 

""Юнармія" формує позитивну мотивацію до виконання конституційного обов'язку і готує юнаків до служби у Збройних Силах Російської Федерації", – пишуть на сайті організації. 

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Раніше ми повідомляли, що Росія депортувала від 260 тисяч до майже 700 тисяч неповнолітніх українців. 

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