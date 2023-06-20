"Я знаю, що таке страх". Розмови жінок про насильство

Рівно рік тому, 20 червня 2022 року, Україна ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція). Впровадження норм конвенції до українського законодавства є важливим для набуття членстсва України в ЄС.

Та головне – ратифікувавши Стамбульську конвенцію, наша держава тим самим показала, що домашнє насильство в Україні не суто "сімейна справа", а системна проблема, з якою треба боротися на загальнодержавному рівні.

"Ворог використовує сексуальне насильство як зброю війни"

Гендерно обумовлене насильство – це насильство, яке вчиняється до людей через їхню стать або стосується переважно осіб певної статі. Це крайній вияв дискримінації за ознакою статі, потерпілими якого найчастіше стають жінки.

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Стамбульська конвенція виділяє різні види гендерно зумовленого насильства. Серед них – насильство у воєнних ситуаціях, фізичне, психологічне насильство, сексуальне та економічне насильство, переслідування, зґвалтування, сексуальне домагання, примусова стерилізація або аборт, примусовий шлюб, каліцтво жіночих геніталій, торгівля людьми та ін.

"Будь-які кризи, у тому числі війна Росії проти України, загострюють негативні суспільні явища і гендерно обумовлене та домашнє насильство – не виключення", – переконана Ірина Тишко, лідерка Громадського альянсу "Політична дія жінок", координаторка кампанії з протидії насильству над жінками "Вільні. Сильні. Незламні".

Ірина Тишко, лідерка Громадського альянсу "Політична дія жінок"

Тишко наголошує, що попри те, що повномасштабна війна кардинально змінює порядок денний і ставить на перше місце фізичну безпеку, "гендерно обумовлене насильство нікуди не зникає":

"Ворог використовує сексуальне насильство як зброю війни", – каже Ірина Тишко.

Так, за даними офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабної війни в Україні зафіксували 175 фактів сексуального насильства окупантами.

"На жаль, значна кількість випадків залишаються невідомими, адже не всі постраждалі готові заявляти про пережите", – додає Тишко.

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Активістка стверджує, що те ж саме стосується домашнього насильства: війна встановлює значні обмеження для постраждалих, які не мають можливості звернутися по допомогу чи повідомити про випадок насильства.

Говорити безпечно про насильство вголос

За інформацією Ла-Страда Україна, кількість звернень на гарячу лінію стосовно випадків домашнього насильства і насильства щодо жінок не стала більшою порівняно з іншими зверненнями.

У відсотковому значенні показники майже ті самі, що й у мирні часи, проте там вважають, що кількість постраждалих є набагато більшою, але через низку об’єктивних чи суб’єктивних причин зафіксувати усі випадки неможливо. Крім того, постраждалі не вважають свою проблему важливою, порівняно з руйнівними наслідками війни.

Це підтверджують і дані річної доповіді про стан дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. До органів поліції та соціального захисту протягом 2022 року надійшло понад 251 тисяча звернень щодо домашнього насильства, що на 11% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Органами Національної поліції винесено понад 43 тисячі термінових заборонних приписів стосовно кривдників.

Однак війна – не привід припинити боротися з насильством, переконані учасниці інформаційної кампанії "Вільні.Сильні.Незламні". Йдеться про чотири жінки, які подолали різне насильство в своєму житті, зокрема – повʼязане з війною. Сьогодні ці жінки мають спроможність розповідати про свій досвід вголос. І всі, як одна, кажуть, що насильство долати можна тільки разом.

Цю інформаційну кампанію ініціювали Громадський альянс "Політична дія жінок" спільно з громадською організацією Common Sense Communications.

"Обʼєднання зусиль ми вирішили показати через танок аркан, – пояснює ініціаторка кампанії "Вільні. Сильні. Незламні" Ірина Тишко. – Це український бойовий танок, який кількасот років вважався виключно чоловічим, але ми запропонували вперше, щоб аркан танцювали жінки. І, танцюючи аркан, героїні демонстрували свою підтримку одна одній у боротьбі з гендерно обумовленим насильством на війні, на роботі, на службі чи вдома".

Нижче – пряма мова.

"Більшість жінок приходять за відчуттям безпеки"

Олена Білецька, адвокатка, голова Української жіночої варти, мати чотирьох дітей

Олена Білецька, адвокатка, голова Української жіночої варти, мати чотирьох дітей

Я допомагаю жінкам навчитися самозахисту, тактичної медицини, самообороні, ножовому бою, стрільбі. Усьому, що може допомогти вижити в цьому житті.

Більшість жінок, які долучаються до "Жіночої варти", приходять не тільки за бойовими навичками. Насамперед за відчуттям безпеки. А, по-друге, жінки хочуть об’єднуватися.

Бо коли жінка зіштовхується із домашнім насильством, вона прагне відчути, чи є хтось поруч. Особливо, коли війна, коли суди не працюють, а поліція не встигає реагувати…

Хто психологічно допоможе вийти із стану страху? Бо жінка, яка неодноразово піддавалася насильству, вважає, що таке ставлення – це норма.

Я знаю, що таке страх. Але поруч мене є люди, яким я не повинна показувати його. І це мені допомагає ухвалювати рішення за інших. Можливо, це не завжди правильно, але в кризових ситуаціях це мене мобілізує.

Моя мотивація – моє майбутнє. Я не хочу, щоб моє життя складалося з життя в окупації, пригніченням і приниженням. Я хочу бути вільною. І жити в вільній країні. І моя сила саме в цьому.

"Тільки згуртувавшись, ми можемо допомогти одна одній"

Тетяна Ковальчук, киянка, допомагає евакуюватися людям з інвалідністю

Тетяна Ковальчук, киянка, допомагає евакуюватися людям з інвалідністю

Я маломобільна мама, пересуваюся на кріслі колісному. І на початку повномасштабного вторгнення я опинилася в ситуації, коли мала захистити свою дочку. Страх та відповідальність за неї дало мені сили – я розробила план дій, щоб виїхати в Данію.

Але також я виїжджала за кордон заради роботи. Бо, на жаль, ефективною могла бути тільки там.

Ми в організації Fight For Right рятували і рятуємо людей з інвалідністю від війни. На початку держава мала повний провал у цьому. І тільки громадські організації та волонтерські ініціативи оперативно згуртувалися, щоб допомагати людям з інвалідністю.

Нині, як показує практика, здебільшого саме люди з інвалідністю лишаються за кордоном. Бо там вони мають можливість знайти кращі умови для життя і здоров’я, того, чого нема в Україні.

Я – жінка, яка знає, що хоче і знає, як цього досягти. У Києві я змогла організувати своє життя, облаштувати свій дім так, щоб це було максимально безпечно й комфортно. Я за власний кошт з першого поверху багатоповерхівки побудувала вихід на двір зі своєї квартири. Я маю роботу. У мене є друзі.

А багато хто не зміг.

Та тільки я зрозуміла, що війна надовго, мої сили в Данії почала танути. За кордоном я почувалася вирваним деревом. Бо тільки вдома я могла бути собою. Я їхала, щоб працювати. А бути біженкою, щоб отримувати гуманітарну допомогу – не моє. Я повернулася і повернула собі силу.

"В окупованому Херсоні завдання жінки було вижити, зберегти свою родину"

Олена Наумова, херсонська блогерка, вихователька дитячого садка, була в полоні

Олена Наумова, херсонська блогерка

До повномасштабної війни я була звичайною жителькою Херсона. Ми знали, що десь на Донбасі йде війна, разом плакали, збирали на допомогу. Але коли війна прийшла в Херсон – вона все змінила.

Я знала, що Херсон звільнять рано чи пізно. І саме ця віра зігрівала мене, і я робила це для інших. Я знімала стріми: "Люди, ЗСУ вже близько, ви чуєте. Хаймерси вже гатять за місто. Хлопці кажуть: "Ми вас бачимо вже в бінокль".

Ми вірили і дочекалися.

Під час окупації мене зігрівала думка, що нас більше, що ми серед своїх. А вони – окупанти, це вони прийшли до нас зі зброєю, вони – в балаклавах, не показують свої обличчя. Це вони нас бояться, а ми їх не боїмося. Звісно, був шок перші місяць-два, а потім ближче до літа, знаєте, як то кажуть, херсонцям було начхать на окупантів, навіть на них увагу не звертали. Ми намагалися жити далі, настільки це можливо було.

У нашій єдності – наша сила. І це допомогло вистояти Херсону. У нас одразу відкрилися вайбер-групи, телеграм-групи: де ми допомагали один одному ліками, речами, грошима. Найперше таку допомогу потребували самотні мами, люди з інвалідністю, пенсіонери. Особливо було важко пенсіонерам, коли Ощадбанк припинив видавати налічку (з 1 травня 2022 року – авт.)… Мене попросили збирати гроші через мої стріми. Я не хотіла цього робити, але мене вмовили. Бо так допомагали всі.

Пізніше за цей обіг коштів я вислуховувала від окупантів, бо вони думали, що мені платять ЗСУ, СБУ, що я наводчиця. Я казала: "Та ні, це кошти від простих українців".

"Как? Чужіє люди памагают?", – перепитували мене окупанти.

Саме так!

І я от тільки зараз зрозуміла, що фактично всі були жінками. Усі, хто збирав гроші, всі, кому ми роздавали гроші – це були жінки.

Завдання жінки було вижити, зберегти свою родину – живими, здоровими, або вивезти із цієї території дітей якнайдалі, щоб вони цього не бачили і не чули.

Запанував такий воєнний матріархат. Тому що чоловіки опинилися під прицілом – їх весь час перевіряли, забирали в підвали, не всі, на жаль, повернулися. До жінки було менше уваги. Я чомусь думала, що і мене не чіпатимуть. Коли казали, що мене ФСБ дивиться, я в стрімі коментувала: "Та будь ласка! ФСБ, ви ж солідна організація, ви ж не будете чіпати пристарілу тік-токєршу".

Виявилося – ні! Бо я – жінка, яка вголос говорила про те, що Херсон – це Україна, що Крим – це Україна, Запоріжжя – це Україна, Донбас – це Україна. Цього вони стерпіти не могли.

Якщо мене в підвалі тіпало, коли я чула звуки, які не хочеться згадувати, то намагалася дихати. Глибоко вдихала на рахунок 4, а потім на рахунок 8 видихала. А потім зверталася сама до себе: "Від тебе щось залежить? Ні. От і заспокойся! Два рази тебе не вб’ють, а там видно буде!". І так зранку до вечора.

Я зрозуміла: якщо я досі жива, значить немає такого завдання вбити. І наді мною, над моїми друзями-блогерами – це показовий суд, щоб залякати херсонців. Щоб залякати українців – щоб ми закрили рота, щоб ми забули про свободу слова, забули як дихати, і дихали тільки тоді, коли дозволяють.

І там, у підвалі, я вірила, що в якийсь момент відкриються двері камери, зайдуть наші хлопці й скажуть: "Слава Україні! Мати, пішли додому, досить тут вже сидіти".

Коли мені було страшно, я про себе повторювала слова, як мантру: "Усе буде Україна. Нас звільнять".

"Ти не самотня, ти маєш сили, щоб рухатися і перемагати!"

Марина Сизова, снайперка, захищає Київ з 25 лютого 2022

Марина Сизова, снайперка, захищає Київ з 25 лютого 2022

Моя сила в нашій єдності. Наш народ надихає настільки, що ми не маємо право зупинятися. І ми боремося за незалежність країни, свободу, дітей і батьків.

А свобода для мене – це можливість мати вибір, не боятися висловлювати свою думку, відсутність будь-якого насильства.

Проблема насильства існує в різних площинах. Ми маємо із цим розбиратися, протидіяти. Переконана, ситуація в країні змінить ставлення і до проблеми насильства. Кожен сьогодні бореться на своєму фронті. Можливо, і чоловіки переглянуть своє ставлення до жінок, до безпеки й турботи до своїх близьких. А коли трапляється насильство, жінка знатиме, як чинити опір.

Звісно, на війні я відчуваю страх. Я була одночасно і снайпером, і медиком. Живу в казармі, все по-чесному. Але якраз своїми діями ти змінюєш ставлення, руйнуєш стереотипи щодо жінок. І в армії також.

Я вдячна своїм рідним, друзям, побратимам, які підтримали моє рішення. Бо підтримка – це те основне, що дає сили.

ДОВІДКА. Якщо ви опинилися в ситуації насильства, зверніться за телефоном Безоплатної правової допомоги: 0800213103 Це правова допомога потерпілим від сексуального насильства під час війни та домашнього насильства

Ірина Виртосу, спеціально для УП. Життя