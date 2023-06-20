Побачення за 699$: у Києві викрили "шлюбного" шахрая, який створив фейковий сайт для знайомств

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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20 червня 2023

У Києві викрили "шлюбного" шахрая, який створив сайт з організації фейкових знайомств та побачень. 

За зустріч, якій не судилося відбутися, чоловіки платили по майже 700 доларів, повідомляють в поліції Києва.  

Як з'ясували правоохоронці, 35-річний киянин створив сайт, на якому розмістив фейкові анкети жінок для охочих влаштувати особисте життя. 

Щоб мати можливість переглядати анкети жінок "клієнти" повинні були сплатити 99 доларів, а щоб зустрітися із майбутньою нареченою – 600 доларів. 

Фото: loginovVados/Depositphotos

Коли чоловіки оплачували послуги, киянин надсилав їм у відповідь вигадані номери дівчат, а потім блокував їх. 

Нині правоохоронцям вдалося розшукати одного з постраждалих від шахрайської схеми.

У результаті обшуку, у "шлюбного" шахрая вилучили ноутбук із доказами його злочинної діяльності. Наразі триває розшук спільників чоловіка.

Киянина підозрюють у шахрайстві. За вчинення злочину йому загрожує до восьми років ув’язнення. 

Раніше ми розповідали, як не стати жертвою аферистів на сайтах знайомств.

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