Власники ресторану у США найняли псевдосвященника, щоб дізнаватися про "гріхи" персоналу

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
9202
21 червня 2023

У США, щоб змусити працівників зізнаватися в гріхах, на роботу найняли псевдосвященника. В його обов’язки входила сповідь персоналу та випитування про спізнення та привласнення коштів.

Федеральні слідчі назвали таку ідею "найбезсоромнішими" корупційним актом, який роботодавець вчинив проти персоналу, повідомляє СNN.

Інцидент трапився у закладі Taqueria Garibaldi, що розташований у Північній Каліфорнії. Розголос про нього зробив один із працівників ресторану, заявило Міністерство праці США.

Як виявилося, власники закладу харчування найняли на роботу фейкового священника. Його обов’язками була сповідь персоналу у робочий час та "витягування з них гріхів".

 Фото: Photoboyko/Depositphotos

Псевдосвященнослужитель запитував їх, чи не запізнилися на роботу. Чи не крали гроші в ресторані або ж чи не мали "поганих намірів" стосовно роботодавця.

"Під присягою співробітник Taqueria Garibaldi розповів, як власник ресторану запропонував "священнику" послухати їхні робочі "гріхи", – сказав спеціаліст з питань праці США.

За скоєне винуватців зобов’язали сплатити 140 тисяч доларів США заборгованої зарплатні та відшкодувати збитки 35 співробітникам. Додатково вони заплатять 5 тис. доларів штрафу.

Католицька єпархія Сакраменто підтвердила, що не знайшла "доказів будь-якого зв’язку" між фальшивим священником і їхньою єпархією. 

Слідчі також виявили, що у ресторані відмовлялися оплачувати працівникам понаднормову роботу, менеджерам виплачували бонуси з чайових.

Також власники ресторану погрожували персоналу міграційними неприємностями через співпрацю зі слідством.

Нагадаємо, у США суд виніс вирок у справі батьків проти компанії McDonald's, оскільки їхня дитина обпеклася гарячим нагетсом з меню "Хеппі Міл".

Читайте також: У США судили росіянку, яка намагалась отруїти українку чизкейком і викрасти її особистість


Реклама:


 80
Суспільство

Через Росію ці діти не мали права ходити в школу аж дотепер: історія з чернігівського прикордоння

Віра Курико
 2005
КУЛЬТУРА

Створити "з нуля", а не відновлювати радянське: до дискусії про знищені шкільні бібліотеки

Оксана Семенік
 14573
Прихисти своїх

Братські могили Бахмута, про які ми ще дізнаємося. Розповідь "Білого Янгола" про те, як зникало місто

Роксана Касумова

Головне на сайті


Суспільство

Через Росію ці діти не мали права ходити в школу аж дотепер: історія з чернігівського прикордоння

Віра Курико
Чоловік намагався перепродати немовля в Європу за 25 тисяч доларів – прокуратура
В Україні стане більше військово-лікарських комісій
Неандертальці були канібалами: вчені знайшли нові підтвердження
У NASA показали, як світ "задихається" вуглекислим газом. ВІДЕО
В Україні відзначають День кримськотатарського прапора: історія та значення
КУЛЬТУРА

Створити "з нуля", а не відновлювати радянське: до дискусії про знищені шкільні бібліотеки

Оксана Семенік
Прихисти своїх

Братські могили Бахмута, про які ми ще дізнаємося. Розповідь "Білого Янгола" про те, як зникало місто

Роксана Касумова