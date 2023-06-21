Власники ресторану у США найняли псевдосвященника, щоб дізнаватися про "гріхи" персоналу

У США, щоб змусити працівників зізнаватися в гріхах, на роботу найняли псевдосвященника. В його обов’язки входила сповідь персоналу та випитування про спізнення та привласнення коштів.

Федеральні слідчі назвали таку ідею "найбезсоромнішими" корупційним актом, який роботодавець вчинив проти персоналу, повідомляє СNN.

Інцидент трапився у закладі Taqueria Garibaldi, що розташований у Північній Каліфорнії. Розголос про нього зробив один із працівників ресторану, заявило Міністерство праці США.

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Як виявилося, власники закладу харчування найняли на роботу фейкового священника. Його обов’язками була сповідь персоналу у робочий час та "витягування з них гріхів".

Псевдосвященнослужитель запитував їх, чи не запізнилися на роботу. Чи не крали гроші в ресторані або ж чи не мали "поганих намірів" стосовно роботодавця.

"Під присягою співробітник Taqueria Garibaldi розповів, як власник ресторану запропонував "священнику" послухати їхні робочі "гріхи", – сказав спеціаліст з питань праці США.

За скоєне винуватців зобов’язали сплатити 140 тисяч доларів США заборгованої зарплатні та відшкодувати збитки 35 співробітникам. Додатково вони заплатять 5 тис. доларів штрафу.

Католицька єпархія Сакраменто підтвердила, що не знайшла "доказів будь-якого зв’язку" між фальшивим священником і їхньою єпархією.

Слідчі також виявили, що у ресторані відмовлялися оплачувати працівникам понаднормову роботу, менеджерам виплачували бонуси з чайових.

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Також власники ресторану погрожували персоналу міграційними неприємностями через співпрацю зі слідством.

Нагадаємо, у США суд виніс вирок у справі батьків проти компанії McDonald's, оскільки їхня дитина обпеклася гарячим нагетсом з меню "Хеппі Міл".