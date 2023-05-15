У Флориді батьки судилися з McDonald's, бо дитина обпеклася нагетсом

У Флориді суд присяжних виніс вирок у справі батьків проти компанії McDonald's та її франшизи Upchurch Foods після майже 4 років судового процесу.

У вересні 2019 році батьки 4-річної дівчинки подали до суду на компанію, бо дитина обпеклася гарячим нагетсом з меню "Хеппі Міл", повідомляє CNN.

Вони стверджували, що "небезпечно гарячі" курячі нагетси з "Хеппі Міл" завдали дитині опіків 2-го ступеня і залишили шрами.

Позивачі вимагали 15 тисяч доларів компенсації. Присяжні визнали, що McDonald's і власник франшизи Upchurch Foods несуть відповідальність за інцидент, але розмір компенсації суд поки що не визначив.

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21 серпня 2019 року Філана Голмс зупинилася біля McDonald's у Тамараку в окрузі Бровард штату Флорида. Її 4-річна донька Олівія перебувала на задньому сидінні разом з братиком.

Голмс купила для доньки McNuggets Happy Meal, у якому було 6 шматочків курячого філе, молоко та іграшка "Король Лев".

Вона передала їжу доньці, однак шматок курки випав з коробки і впав дівчинці на ногу. Коли дитина закричала, Голмс зупинилася на сусідній парковці і помітила опік.

Адвокати заявили, що ресторан повинен був знати, що нагетси "не придатні для контакту з оголеною шкірою відвідувача". Також компанія не мала продавати "непридатні для споживання" нагетси, а натомість повинна була належним чином контролювати своїх працівників.

"Курячі нагетси всередині цього "Хеппі Мілу" були необґрунтовано і небезпечно гарячими, що призвело до того, що її "шкіра і м'язи навколо стегон згоріли", – йшлося у позові.

Батьки дівчинки заявили, що їхня донька була налякана, "спотворена і вкрита шрамами".

Присяжні визнали, що McDonald's і власник франшизи Upchurch Foods несуть відповідальність за те, що не попередили або не надали ресторану інструкцій про можливу шкоду від гарячих нагетсів McNuggets.

Однак недбалість виявили лише в компанії Upchurch Foods, а не у McDonald's. Присяжні встановили, що не було ніякого порушення при випуску McNuggets на ринок чи порушення гарантії.

Після зачитування вироку UpChurch Foods заявила, що ресторан у Тамараку дотримувався протоколів при приготуванні і подачі "Хеппі Мілу".

"Ми співчуваємо цій родині у зв'язку з тим, що сталося в цьому прикрому інциденті, оскільки ми вважаємо безпеку клієнтів одним з наших найвищих пріоритетів.

Ось чому наш ресторан дотримується суворих правил відповідно до найкращих практик безпеки харчових продуктів, коли йдеться про приготування та подачі наших страв, зокрема курячих нагетсів", – йдеться у заяві UpChurch Foods.

Компанія була "глибоко розчарована" вироком.

"Наша громада в Південній Флориді повинна бути впевнена, що ми продовжимо надавати безпечні та якісні страви, так само, як ми це робимо вже понад 50 років у ресторанах Upchurch Management", – додають у UpChurch Foods.

McDonald's також назвав ситуацію "прикрим інцидентом", але "з усією повагою" не погодився з вироком. Захист McDonald's заявив, що компанія не може контролювати травми.

"Наші клієнти повинні продовжувати покладатися на те, що McDonald's дотримується політики і процедури безпечної подачі курячих нагетсів", – заявили в McDonald's.

Згідно з позовом, Голмс вимагає щонайменше 15 тисяч доларів відшкодування збитків. Присяжні ще не вирішили, яку суму повинні будуть виплатити McDonald's і UpChurch Foods.

Юридична фірма Fischer Redavid, що представляє інтереси позивача, повідомила журналістам, що справа піде на другий судовий розгляд, аби визначити збитки, завдані клієнтові.

Також адвокати сім'ї заявили, що Голмс та її чоловіков Умберто Карабалло Естевес зіткнулися з "негативними настроями громадськості, які ґрунтуються на нерозумінні справжніх фактів цієї справи".

Нагадаємо, аналогічна справа уже траплялась у США. У 90-х роках жінка подала позов проти McDonald's за гарячу каву: вона пролила напій собі на коліна і отримала опіки третього ступеня.

Тоді присяжні погодилися з твердженням, що кава була надмірно гарячою. Спочатку позивачці мали виплатити майже 3 мільйони доларів компенсації, але після апеляції вона погодилася на меншу суму.