Ректор Львівського медуніверситету відреагував на скандал з сексистськими жартами на розподілі випускників

Ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 83-річний Борис Зіменковський говорить, що під час розподілу випускників до інтернатури просто жартував та не хотів нікого образити.

Про це Борис Зіменковський розповів у коментарі "УП. Життя".

Раніше у мережу потрапило відео розподілу студентів, на якому ректор насміхається з прізвища студентки і дивується тому, що студентка обрала хірургічний напрямок, словами: "Жінка, хоче різати?".

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"Я нікому зі студентів нічого поганого не сказав. Я пожартував. Студенти моїх слів не чули. Коло мене сидів праворуч проректор і я тихенько їй говорив. Однак поряд був потужний мікрофон і вихопив", – каже Борис Зіменковський.

Борис Зіменковський. Фото: Твоє місто

Ректор розповів, що коли побачив педіатра з прізвищем "Волкодав", то сказав тихенько колезі: "А діти не настрашаться?"

Жарт про жінок, за словами Зіменковського, також був не для широкої аудиторії і студентів.

"Все ж таки хірургія – агресивна частина медицини. І не така проста. Я погоджуюся, що жінка може все, як і чоловік. Але на мою думку у медицині є більш жіночі професії. Наприклад, кому подобається жіночий бокс? Утім, якщо хтось прийняв мої слова на свій рахунок, я вибачаюсь", – зазначає ректор.

Борис Зіменковський також прокоментував розподіл випускників, який розкритикували студенти та медики за непрозорість та зміну правил на ходу, і назвав його "нормальним". Однак зазначив, що були помилки, як з боку деканату, так і з боку студентів.

Ректор пояснив, що це другий розподіл, коли місця для інтернатури розподіляються за рейтингом студентів. Тобто, студенти, які мають найвищий рейтинг за кількістю балів, мають право першими обирати місця для інтернатури.

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Окрім того, цьогоріч студенти, які навчалися за напрямком "педіатрія", потрапили до загального списку, що також вплинуло на розподіл місць.

Утім, Борис Зіменковський вважає, що місця для розподілу студентів цьогоріч були "прекрасні", таких, за його словами, не було 20 років.