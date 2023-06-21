Сексистські жарти та насмішки з прізвищ: у Львівському медуніверситеті виник скандал навколо розподілу випускників

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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21 червня 2023

Ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 83-річний Борис Зіменковський під час розподілу випускників на інтернатуру відпускав сексистські жарти і насміхався з прізвищ студентів.

Про це повідомляють студенти університету.

Поведінка керівника вишу викликала обурення у студентів та медиків.

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"Розподіл – один з ключових моментів у кар’єрі майбутнього медика, коли після 6 років навчання визначається його спеціальність", – пише лікар Роман Штибель.

Медик поділився фрагментами записів розподілу.

На одному з них ректор вишу висміює прізвище студентки:

"Волкодав. Ох і фамілія. З таким прізвищем і до дітей..."

Інший член комісії відповідає: "Та вона заміж вийде!", на що ректор відповідає: "Та я жартую!"

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Другий епізод стосується студентки, яка підтверджує своє бажання стати хірургинею.

"Жінка, а хоче різати! Сумне. Я би такої знати не хотів", – каже ректор.

"А якби рибу фарширувала?" – відповідає хтось з колегії.

"А якщо мене заріже вночі?" – продовжує ректор.

На питання іншого студента про те, що робити зі спеціалізацією, ректор каже: "Повіситися!"

Окрім того, студенти мають претензії до самого розподілу, який проводився у виші.

Студентка Марія Грищук звертає увагу на раптові появи та зникненнях місць на інтернатуру та невчасне донесення інформації до випускників, а також на недотримання керівництвом вишу наказів МОЗ.

Також, за словами студентки, під час комісії з розподілу студентам не давали поставити питання, а мікрофони відключали.

Історія з розподілом у Львівському медичному вищі стала причиною дискусій про якість української медосвіти.

Деякі лікарі вважають, що у нинішньому вигляді медична освіта – не потрібна, і що навіть, якщо медичні університети не будуть випускати студентів кілька років – нічого не зміниться.

"Сексизм, насмішки над прізвищами, тупі жарти і все найкраще, що тільки може демонструвати національний університет в намаганні підтвердити звання "абсолютно непотрібна установа. Університет чесно демонструє студентам, що вони просто кріпаки, які не потребують поваги ", пише лікар Іван Черненко.

Лікарка Олександра Неменша також пише про нечесний розподіл, зміну правил рейтингу на ходу, появу нових місць і зникнення старих та сексистські жарти.

"Країна перенасичена лікарями та інституціями,  які їх виробляють. Я впевнена якщо всі медичні університети України, раптом перестануть набирати студентів найближчі двадцять років, не зміниться нічого", – пише медикиня.

Ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 83-річний Борис Зіменковський у коментарі "УП. Життя" розповів, що під час розподілу випускників до інтернатури просто жартував та не хотів нікого образити.

"Я нікому зі студентів нічого поганого не сказав. Я пожартував. Студенти моїх слів не чули. Коло мене сидів праворуч проректор і я тихенько їй говорив. Однак поряд був потужний мікрофон і вихопив", – каже Борис Зіменковський.

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