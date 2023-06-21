Сексистські жарти та насмішки з прізвищ: у Львівському медуніверситеті виник скандал навколо розподілу випускників

Ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 83-річний Борис Зіменковський під час розподілу випускників на інтернатуру відпускав сексистські жарти і насміхався з прізвищ студентів.

Про це повідомляють студенти університету.

Поведінка керівника вишу викликала обурення у студентів та медиків.

"Розподіл – один з ключових моментів у кар’єрі майбутнього медика, коли після 6 років навчання визначається його спеціальність", – пише лікар Роман Штибель.

Медик поділився фрагментами записів розподілу.

На одному з них ректор вишу висміює прізвище студентки:

"Волкодав. Ох і фамілія. З таким прізвищем і до дітей..."

Інший член комісії відповідає: "Та вона заміж вийде!", на що ректор відповідає: "Та я жартую!"

Другий епізод стосується студентки, яка підтверджує своє бажання стати хірургинею.

"Жінка, а хоче різати! Сумне. Я би такої знати не хотів", – каже ректор.

"А якби рибу фарширувала?" – відповідає хтось з колегії.

"А якщо мене заріже вночі?" – продовжує ректор.

На питання іншого студента про те, що робити зі спеціалізацією, ректор каже: "Повіситися!"

Окрім того, студенти мають претензії до самого розподілу, який проводився у виші.

Студентка Марія Грищук звертає увагу на раптові появи та зникненнях місць на інтернатуру та невчасне донесення інформації до випускників, а також на недотримання керівництвом вишу наказів МОЗ.

Також, за словами студентки, під час комісії з розподілу студентам не давали поставити питання, а мікрофони відключали.

Історія з розподілом у Львівському медичному вищі стала причиною дискусій про якість української медосвіти.

Деякі лікарі вважають, що у нинішньому вигляді медична освіта – не потрібна, і що навіть, якщо медичні університети не будуть випускати студентів кілька років – нічого не зміниться.

"Сексизм, насмішки над прізвищами, тупі жарти і все найкраще, що тільки може демонструвати національний університет в намаганні підтвердити звання "абсолютно непотрібна установа. Університет чесно демонструє студентам, що вони просто кріпаки, які не потребують поваги ", – пише лікар Іван Черненко.

Лікарка Олександра Неменша також пише про нечесний розподіл, зміну правил рейтингу на ходу, появу нових місць і зникнення старих та сексистські жарти.

"Країна перенасичена лікарями та інституціями, які їх виробляють. Я впевнена якщо всі медичні університети України, раптом перестануть набирати студентів найближчі двадцять років, не зміниться нічого", – пише медикиня.

Ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 83-річний Борис Зіменковський у коментарі "УП. Життя" розповів, що під час розподілу випускників до інтернатури просто жартував та не хотів нікого образити.

"Я нікому зі студентів нічого поганого не сказав. Я пожартував. Студенти моїх слів не чули. Коло мене сидів праворуч проректор і я тихенько їй говорив. Однак поряд був потужний мікрофон і вихопив", – каже Борис Зіменковський.