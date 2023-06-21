У Нацполіції показали щемливе відео зустрічі патрульної з сином, яка повернулась із зони бойових дій

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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21 червня 2023

У Патрульній поліції України оприлюднили щемливе відео, де патрульна із Закарпаття зустрілась з сином після довгої розлуки.

Жінка рік перебувала в зоні бойових дій.

"На цьому відео Віктор, син нашої колеги Яни, зустрічає її вдома після тривалої розлуки", пишуть правоохоронці.

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Жінка зайшла до дому зі словами: "Віктор, мама приїхала". Син вибіг і міцно обійняв її.

Помітно, що син Яни  був дуже схвильований і не відпускав жінку від себе.

"Мама буде вдома, будемо обніматися і цілуватися", заспокоює сина вона.

Патрульні зазначили, що Яна Вогар, патрульна закарпатської поліції, у складі зведеного загону Департаменту патрульної поліції уже рік несе службу на "гарячих" напрямках.

"Завжди памʼятайте ціну нашого спокою. Слава Україні! Героям Слава!", – написали у Патрульній поліції.

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