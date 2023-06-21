У Нацполіції показали щемливе відео зустрічі патрульної з сином, яка повернулась із зони бойових дій

У Патрульній поліції України оприлюднили щемливе відео, де патрульна із Закарпаття зустрілась з сином після довгої розлуки.
Жінка рік перебувала в зоні бойових дій.
"На цьому відео Віктор, син нашої колеги Яни, зустрічає її вдома після тривалої розлуки", – пишуть правоохоронці.
Жінка зайшла до дому зі словами: "Віктор, мама приїхала". Син вибіг і міцно обійняв її.
Помітно, що син Яни був дуже схвильований і не відпускав жінку від себе.
"Мама буде вдома, будемо обніматися і цілуватися", – заспокоює сина вона.
Патрульні зазначили, що Яна Вогар, патрульна закарпатської поліції, у складі зведеного загону Департаменту патрульної поліції уже рік несе службу на "гарячих" напрямках.
"Завжди памʼятайте ціну нашого спокою. Слава Україні! Героям Слава!", – написали у Патрульній поліції.
Читайте також: Вирішила народжувати у "веселий" час: у Херсоні поліція під обстрілами везла вагітну в лікарню. ВІДЕО