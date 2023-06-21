У Нацполіції показали щемливе відео зустрічі патрульної з сином, яка повернулась із зони бойових дій

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
12271
21 червня 2023

У Патрульній поліції України оприлюднили щемливе відео, де патрульна із Закарпаття зустрілась з сином після довгої розлуки.

Жінка рік перебувала в зоні бойових дій.

"На цьому відео Віктор, син нашої колеги Яни, зустрічає її вдома після тривалої розлуки", пишуть правоохоронці.

Жінка зайшла до дому зі словами: "Віктор, мама приїхала". Син вибіг і міцно обійняв її.

Помітно, що син Яни  був дуже схвильований і не відпускав жінку від себе.

"Мама буде вдома, будемо обніматися і цілуватися", заспокоює сина вона.

Патрульні зазначили, що Яна Вогар, патрульна закарпатської поліції, у складі зведеного загону Департаменту патрульної поліції уже рік несе службу на "гарячих" напрямках.

"Завжди памʼятайте ціну нашого спокою. Слава Україні! Героям Слава!", – написали у Патрульній поліції.

Читайте також: Вирішила народжувати у "веселий" час: у Херсоні поліція під обстрілами везла вагітну в лікарню. ВІДЕО


Реклама:


 1173
Суспільство

Через Росію ці діти не мали права ходити в школу аж дотепер: історія з чернігівського прикордоння

Віра Курико
 2186
КУЛЬТУРА

Створити "з нуля", а не відновлювати радянське: до дискусії про знищені шкільні бібліотеки

Оксана Семенік
 14881
Прихисти своїх

Братські могили Бахмута, про які ми ще дізнаємося. Розповідь "Білого Янгола" про те, як зникало місто

Роксана Касумова

Головне на сайті


Суспільство

Через Росію ці діти не мали права ходити в школу аж дотепер: історія з чернігівського прикордоння

Віра Курико
Не Чорнобиль і не Фукусіма: науковиця розповіла про ймовірні наслідки теракту на Запорізькій АЕС
Чоловік намагався перепродати немовля в Європу за 25 тисяч доларів – прокуратура
В Україні стане більше військово-лікарських комісій
Неандертальці були канібалами: вчені знайшли нові підтвердження
У NASA показали, як світ "задихається" вуглекислим газом. ВІДЕО
КУЛЬТУРА

Створити "з нуля", а не відновлювати радянське: до дискусії про знищені шкільні бібліотеки

Оксана Семенік
Прихисти своїх

Братські могили Бахмута, про які ми ще дізнаємося. Розповідь "Білого Янгола" про те, як зникало місто

Роксана Касумова