На зниклому підводному човні "Титан" закінчується запас кисню: що відомо про пошуки

Пошуки підводного човна з туристами "Титан", який розпочав експедицію до затонулого лайнера "Титанік" й зник 18 червня, знаходяться на критичній стадії.

На судні є запаси кисню на 96 годин, тобто – 4 доби, повідомляє CNN.

21 червня берегова охорона США, яка займається пошуками туристичного човна, розширила територію роботи й перенаправила частину обладнання на інші ділянки.

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Рятувальники хочуть визначити місце походження підводного стукоту, який зафіксували канадські літаки. Звуки лунали з 30-хвилинними інтервалами.

Титан. Фото: oceangate

Утім, визначити джерело їхнього походження наразі не вдалося.

До пошуків залучили міжнародний флот та флот кораблів США й Канади з вузькоспеціалізованим обладнанням та технічними експертами.

Дослідник океану й консультант з океанічних операцій та інженерних питань Том Детвейлер, який очолював експедицію, що виявила уламки "Титаніка" у 1985 році, назвав "великим зусиллям" переміщення необхідного важкого обладнання до місця пошуків.

"Техніка дуже й дуже велика, тому її довелося підвозити вантажними літаками. Це було зроблено настільки швидко, наскільки це можливо", – додав він.

Детвейлер додав, що коли підводний апарат буде знайдено на глибині, знадобиться деякий час, аби підняти його на поверхню. На це знадобиться близько двох годин.

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"На цій глибині неможливо пустити кисень в підводний човен. Треба буде підняти його якнайшвидше, відкрити люк й дістати людей", – зазначив він.

Фото: Geartooth /Depositphotos

За словами професора морської інженерії в Університетському коледжі Лондона Алістера Грейга, у разі надзвичайної ситуації під час занурення пілот "Титана", швидше за все, випустив би важки, щоб спливти на поверхню.

Однак за відсутності зв’язку знайти підводний апарат розміром із фургон у величезній Атлантиці виявилося б складно.

Вихід з човна ретельно закритий, що унеможливлює порятунок туристів без сторонньої допомоги, навіть якщо він спливе.

Якщо "Титан" застряг на дні океану, рятувальні роботи можуть ускладнитися через екстремальний гідростатичний тиск і повну темряву на дні моря.

Нагадаємо, підводний апарат "Титан" американської компанії OceanGate Expeditions втратив зв’язок зі своїм надводним судном 18 червня вранці, приблизно через 1 годину 45 хвилин після занурення. Екскурсія до уламків "Титаніка" мала тривати 2 години.

Міні-підводний човен сконструйований так, що може залишатися під водою протягом 96 годин. Однак вранці 21 червня на човні мав закінчитися кисень. Тож навіть якщо човен вцілів, туристи, які перебували на ньому, скоріш за все загинули, зазначає експерт Тім Метлін.

20 червня ірландський дослідник Рорі Голден вийшов на зв'язок й зазначив, що він у порядку. У своєму зверненні чоловік попросив диспетчера не намагатися вгадати імена інших пасажирів, бо це не етично.

Водночас за даними BBC на борту, ймовірно, перебувають п'ять пасажирів. Зокрема:

бізнесмен-мільярдер і дослідник Хеміш Гардінг;

пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син Сулеман;

французький дослідник Поль-Анрі Наржоле;

виконавчий директор OceanGate Стоктон Раш – фірми, яка здійснила цей підводний рейс.

Станом на 19 червня літаки та кораблі берегової охорони США, ВМС США та збройних сил Канади прочесали понад 7600 квадратних миль Північної Атлантики.