У Харкові 14-річна дівчина поширювала російську символіку та співала гімн РФ – поліція

Дівчина-підліток з Харкова розклеювала проросійські листівки, агітувала за створення так званої "Харківської народної республіки", а також записала ролик із Z-символікою та гімном країни-агресора в центрі міста.

Її особу вже встановили, повідомляють у Національній поліції Харківщини.

21 червня небайдужі містяни повідомили правоохоронцям про дівчину, яка на площі Свободи біля намету "Все для перемоги" розклеювала листівки з "символами" так званої "ХНР".

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За даними начальника слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, її разом з матір'ю вже допитали та провели обшук помешкання.

Фото: Національна поліція

"Малолітня співачка вже визнала свою провину та заявила, що шкодує. Однак, мабуть, велика кількість спожитої російської пропаганди затьмарила молодий мозок", – зазначив він.

Матір стверджує, що не здогадувалась про антиукраїнські настрої дитини попри яскраво виражену позицію доньки "за мир". І ролик із символікою нібито побачила лише після повідомлення класного керівника.

У підлітка виявили цілу колекцію проросійської символіки.

"Тут і російські прапори, і лозунги на підтримку царя та царської Росії, і радянська символіка. Все це дівчина-підліток малювала власноруч. Зберігала також радянські рублі.

Очевидно, що країною-агресоркою вона захоплюється серйозно. А такі потужні антиукраїнські настрої навряд могли залишитися непоміченими з боку матері", – додає начальник слідчого управління поліції Харківщини.

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Фото: Сергій Болвінов

Оскільки дівчина не досягла віку кримінальної відповідальності, за проступок відповідатиме мати. Її притягнуть до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

"УП.Життя" звернулась до поліції Харківщини щодо подробиць по цій справі, однак нам відмовили у коментарі.

Нагадаємо, на початку червня у Львові затримали двох пенсіонерок, які підтримували окупацію РФ. Справою займається Служба безпеки України.