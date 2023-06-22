У Києві на вихідних проведуть 7 безоплатних екскурсій

У Києві протягом трьох днів з 23 по 25 червня можна буде відвідати 7 безоплатних екскурсій столицею.

Про це повідомляють на сайті Київської міської адміністрації.

Усі екскурсії спрямовані на те, щоб кияни та гості міста могли більше дізнатися про українську столицю.

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Екскурсія "Київ хрещатий"

Фото: Subbotina /Depositphotos

Під час цієї екскурсії можна буде ознайомитися зі старовинним містом, його історією й людьми, які формували, створювали та будували Київ.

Прогулянка запланована на 23 червня й розпочнеться об 11.00.

Зареєструватися на екскурсію можна за посиланням.

Екскурсія "Київ незвичний – від минулого до сьогодення"

Ця екскурсія допоможе дізнатися про незвичні місця Києва та історії про людей, які з ними пов’язані.

Вона відбудеться 23 червня о 16.00.

Зареєструватися на екскурсію можна за посиланням.

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Також вона відбудеться 25 червня об 11.00. Місце зустрічі вказані в анкеті.

Екскурсія "Київ – серце Європи"

Фото: bloodua /Depositphotos

Під час цієї екскурсії буде змога ближче познайомитися з архітектурою Києва та різноманітними об’єктами, які пов’язують українську столицю з Європою, а також з будівлями, які були зведені європейськими архітекторами.

Екскурсія розпочнеться 24 червня об 11.00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія "Прогулянка театральним Києвом"

Кожен, хто візьме участь в прогулянці, зможе дізнатися, як і коли виникли театральні традиції Києва, а також почути про перші театри, їх корифеїв і сучасних майстрів сцени.

Екскурсія триватиме 2 години. Вона розпочнеться 24 червня о 14:00.

Зареєструватися на неї можна за посиланням.

Екскурсія "Як козаки та магістрат на Подолі жили"

Під час цієї екскурсії буде змога дізнатися таємниці середньовічного Подолу та дізнатися про традиції київського самоуправління.

Прогулянка запланована на 24 червня на 18.00. Місце зустрічі вказано в анкеті.

Екскурсія "Все починається з Університету"

Фото: Lindasky76 /Depositphotos

Під час екскурсії "Все починається з Університету" можна буде дізнатися, який університет поклав початок розбудові нового кварталу Києва, а також ознайомитися з історією створення навколо червоного корпусу Київського національного університету імені Шевченка парку та ботанічного саду.

Подорож розпочнеться 25 червня о 13.00. Зареєструватися на неї можна тут.

У КМДА зазначають, що реєстрація на екскурсії обов’язкова, а кількість учасників у кожній з них обмежена. Потенційні учасники мають отримати підтвердження реєстрації телефонним дзвінком або SMS-повідомленням.

Усі екскурсійні маршрути розроблені відповідно до умов воєнного стану, тому в разі оголошення повітряної тривоги всі учасники екскурсії зможуть пройти в укриття, які розташовані неподалік.