Один з перших в кінці: Київ повернули до рейтингу найзручніших міст у світі

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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22 червня 2023

Рейтинг найзручніших міст світу цьогоріч очолив Відень. Також у список повернули столицю України: Київ посів 165 позицію.

Про це йдеться у звіті, який опублікував Economist Intelligence Unit.

"Київ повернувся в наше опитування, оскільки був витіснений через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. 

Однак місто посідає лише 165-е місце серед 173 міст у нашому опитуванні, його стабільність та інфраструктура постраждали від війни", – зазначають у звіті.

 Фото: joyfull/Depositphotos

Показник міста впав на 5,9% пунктів з 2021 року через шкоду, яку війна завдала його стабільності, інфраструктурі та загальним умовам життя. 

Цьогоріч столиця України увійшла до 10 найменш придатних для життя міст у світі. Перелік йде від 164ї позиції до найнижчої – 173-ї.

  • Дуала, Камерун;
  • Київ, Україна;
  • Хараре, Зімбабве;
  • Дакка, Бангладеш;
  • Порт-Морсбі, Папуа Нова Гвінея;
  • Карачі, Пакистан;
  • Лагос, Нігерія;
  • Алжир, Алжир;
  • Триполі, Лівія;
  • Дамаск, Сирія.

На верхівці рейтингу з найкращих міст у світі:

  • Відень;
  • Копенгаген;
  • Мельбурн;
  • Сідней;
  • Ванкувер.

У звіті зазначається, що найбільше покращилися показники у сфері охорони здоров’я, однак, й оцінки в освіті, культурі та розвагах та інфраструктурі також зросли.

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