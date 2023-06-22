Один з перших в кінці: Київ повернули до рейтингу найзручніших міст у світі

Рейтинг найзручніших міст світу цьогоріч очолив Відень. Також у список повернули столицю України: Київ посів 165 позицію.
Про це йдеться у звіті, який опублікував Economist Intelligence Unit.
"Київ повернувся в наше опитування, оскільки був витіснений через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Однак місто посідає лише 165-е місце серед 173 міст у нашому опитуванні, його стабільність та інфраструктура постраждали від війни", – зазначають у звіті.
|Фото: joyfull/Depositphotos
Показник міста впав на 5,9% пунктів з 2021 року через шкоду, яку війна завдала його стабільності, інфраструктурі та загальним умовам життя.
Цьогоріч столиця України увійшла до 10 найменш придатних для життя міст у світі. Перелік йде від 164ї позиції до найнижчої – 173-ї.
- Дуала, Камерун;
- Київ, Україна;
- Хараре, Зімбабве;
- Дакка, Бангладеш;
- Порт-Морсбі, Папуа Нова Гвінея;
- Карачі, Пакистан;
- Лагос, Нігерія;
- Алжир, Алжир;
- Триполі, Лівія;
- Дамаск, Сирія.
На верхівці рейтингу з найкращих міст у світі:
- Відень;
- Копенгаген;
- Мельбурн;
- Сідней;
- Ванкувер.
У звіті зазначається, що найбільше покращилися показники у сфері охорони здоров’я, однак, й оцінки в освіті, культурі та розвагах та інфраструктурі також зросли.
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