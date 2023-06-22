Один з перших в кінці: Київ повернули до рейтингу найзручніших міст у світі

Рейтинг найзручніших міст світу цьогоріч очолив Відень. Також у список повернули столицю України: Київ посів 165 позицію.

Про це йдеться у звіті, який опублікував Economist Intelligence Unit.

"Київ повернувся в наше опитування, оскільки був витіснений через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

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Однак місто посідає лише 165-е місце серед 173 міст у нашому опитуванні, його стабільність та інфраструктура постраждали від війни", – зазначають у звіті.

Показник міста впав на 5,9% пунктів з 2021 року через шкоду, яку війна завдала його стабільності, інфраструктурі та загальним умовам життя.

Цьогоріч столиця України увійшла до 10 найменш придатних для життя міст у світі. Перелік йде від 164ї позиції до найнижчої – 173-ї.

Дуала, Камерун;

Київ, Україна;

Хараре, Зімбабве;

Дакка, Бангладеш;

Порт-Морсбі, Папуа Нова Гвінея;

Карачі, Пакистан;

Лагос, Нігерія;

Алжир, Алжир;

Триполі, Лівія;

Дамаск, Сирія.

На верхівці рейтингу з найкращих міст у світі:

Відень;

Копенгаген;

Мельбурн;

Сідней;

Ванкувер.

У звіті зазначається, що найбільше покращилися показники у сфері охорони здоров’я, однак, й оцінки в освіті, культурі та розвагах та інфраструктурі також зросли.