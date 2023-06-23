Тест

Чи добре ви знаєте Конституцію України: ТЕСТ

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23 червня 2023

Конституція України була прийнята Верховною Радою о 9:20 ранку 28 червня 1996 року.

Депутати працювали над проектом добу, без перерв перебуваючи у сесійній залі. "За" ухвалення Основного закону країни проголосували 315 народних депутатів.

Разом з адвокатом юридичної компанії "Міллер" Андрієм Новаком "УП.Життя" підготували кілька цікавих фактів про українську Конституцію, цінності держави і права громадян, про які ви могли не знати. Пропонуємо пройти тест та перевірити свої знання.

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1/10

Якою є перша стаття Конституції України?

2/10

Скільки гілок влади є в Україні, згідно з Конституцією?

3/10

Яке основне національне багатство України, згідно з Конституцією?

4/10

Яке з перелічених прав НЕ гарантує Конституція України громадянам?

5/10

За яких умов можуть бути скасовані права та свободи людини, надані Конституцією?

6/10

З якого віку, згідно з Конституцією, може бути обраний президент, а з якого – народний депутат?

7/10

Хто може вирішувати питання про зміну території України?

8/10

Хто є носієм влади в Україні?

9/10

Чому місто Дніпро перейменували, а область усе ж залишилася Дніпропетровська?

10/10

Скільки державних свят згадується в Конституції?

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