Чи добре ви знаєте Конституцію України: ТЕСТ

Конституція України була прийнята Верховною Радою о 9:20 ранку 28 червня 1996 року.
Депутати працювали над проектом добу, без перерв перебуваючи у сесійній залі. "За" ухвалення Основного закону країни проголосували 315 народних депутатів.
Разом з адвокатом юридичної компанії "Міллер" Андрієм Новаком "УП.Життя" підготували кілька цікавих фактів про українську Конституцію, цінності держави і права громадян, про які ви могли не знати. Пропонуємо пройти тест та перевірити свої знання.
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