Чи добре ви знаєте Конституцію України: ТЕСТ

Право на відпочинок Конституція України не гарантує право на одностатевий шлюб, оскільки у статті 51 йдеться, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Зараз в Україні активно обговорюють питання про цивільні партнерства. У Верховну Раду подали відповідний законопроєкт, а понад 25 тисяч людей підписали петиції до президента з проханням ухвалити його. Право на одностатевий шлюб Конституція України не гарантує право на одностатевий шлюб, оскільки у статті 51 йдеться, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Зараз в Україні активно обговорюють питання про цивільні партнерства. У Верховну Раду подали відповідний законопроєкт, а понад 25 тисяч людей підписали петиції до президента з проханням ухвалити його. Право на страйки, мирні мітинги та демонстрації Конституція України не гарантує право на одностатевий шлюб, оскільки у статті 51 йдеться, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Зараз в Україні активно обговорюють питання про цивільні партнерства. У Верховну Раду подали відповідний законопроєкт, а понад 25 тисяч людей підписали петиції до президента з проханням ухвалити його.