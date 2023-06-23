У Києві затримали шахрайку-ворожку, яка виманювала кошти у перехожих

У Києві шахрайка-ворожка виманила у перехожої гроші за свої послуги.

47-річна аферистка приїхала до столиці з Херсону з наміром заробітку, повідомляє поліція Києва.

Інцидент трапився на вулиці Героїв Севастополя у Соломʼянському районі столиці.

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Псевдоворожка знайшла на вулиці жінку та почала з нею розмовляти. Розповіла про "факти" з її життя та "передбачення" на майбутнє.

Підозрювана у злочині. Фото: поліція Києва

Згодом за свої "послуги" вона попросила гроші тавиманила у перехожої 1,3 тис. грн.

Поліцейські, які перебували неподалік, затримали підозрювану.

"Правоохоронці встановили, що 47-річна уродженка Херсонської області декілька днів тому приїхала до столиці з наміром заробітку шахрайським шляхом. Правопорушницю затримали (ст. 298-2 КПКУ)", – зазначили у поліції.

Кошти, які вилучили в затриманої. Фото: поліція Києва

Жінці оголосили підозру у шахрайстві(ч. 1 ст. 190 ККУ).

Як повідомила "УП.Життя" речниця поліція Києва Гірдвіліс Юлія, затримана до кримінальної відповідальності раніше не притягувалась. Причетність жінки до аналогічних злочинів ще перевіряють.

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Мешканка Херсонщини під час затримання правоохоронцями. Фото: поліція Києва

Максимальне покарання, яке їй загрожує "ворожці" – обмеження волі до трьох років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Львові крадія дезодорантів засудили до 5 років позбавлення волі.