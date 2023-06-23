У Києві затримали шахрайку-ворожку, яка виманювала кошти у перехожих

У Києві шахрайка-ворожка виманила у перехожої гроші за свої послуги.

47-річна аферистка приїхала до столиці з Херсону з наміром заробітку, повідомляє поліція Києва.

Інцидент трапився на вулиці Героїв Севастополя у Соломʼянському районі столиці.

Псевдоворожка знайшла на вулиці жінку та почала з нею розмовляти. Розповіла про "факти" з її життя та "передбачення" на майбутнє.

Підозрювана у злочині. Фото: поліція Києва

Згодом за свої "послуги" вона попросила гроші тавиманила у перехожої 1,3 тис. грн.

Поліцейські, які перебували неподалік, затримали підозрювану.

"Правоохоронці встановили, що 47-річна уродженка Херсонської області декілька днів тому приїхала до столиці з наміром заробітку шахрайським шляхом. Правопорушницю затримали (ст. 298-2 КПКУ)", – зазначили у поліції.

Кошти, які вилучили в затриманої. Фото: поліція Києва

Жінці оголосили підозру у шахрайстві(ч. 1 ст. 190 ККУ).

Як повідомила "УП.Життя" речниця поліція Києва Гірдвіліс Юлія, затримана до кримінальної відповідальності раніше не притягувалась. Причетність жінки до аналогічних злочинів ще перевіряють.

Мешканка Херсонщини під час затримання правоохоронцями. Фото: поліція Києва

Максимальне покарання, яке їй загрожує "ворожці" – обмеження волі до трьох років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Львові крадія дезодорантів засудили до 5 років позбавлення волі.