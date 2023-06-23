У Києві затримали шахрайку-ворожку, яка виманювала кошти у перехожих 

У Києві шахрайка-ворожка виманила у перехожої гроші за свої послуги.
47-річна аферистка приїхала до столиці з Херсону з наміром заробітку, повідомляє поліція Києва.
Інцидент трапився на вулиці Героїв Севастополя у Соломʼянському районі столиці.
Псевдоворожка знайшла на вулиці жінку та почала з нею розмовляти. Розповіла про "факти" з її життя та "передбачення" на майбутнє.
|Підозрювана у злочині. Фото: поліція Києва
Згодом за свої "послуги" вона попросила гроші тавиманила у перехожої 1,3 тис. грн.
Поліцейські, які перебували неподалік, затримали підозрювану.
"Правоохоронці встановили, що 47-річна уродженка Херсонської області декілька днів тому приїхала до столиці з наміром заробітку шахрайським шляхом. Правопорушницю затримали (ст. 298-2 КПКУ)", – зазначили у поліції.
|Кошти, які вилучили в затриманої. Фото: поліція Києва
Жінці оголосили підозру у шахрайстві(ч. 1 ст. 190 ККУ).
Як повідомила "УП.Життя" речниця поліція Києва Гірдвіліс Юлія, затримана до кримінальної відповідальності раніше не притягувалась. Причетність жінки до аналогічних злочинів ще перевіряють.
|Мешканка Херсонщини під час затримання правоохоронцями. Фото: поліція Києва
Максимальне покарання, яке їй загрожує "ворожці" – обмеження волі до трьох років. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Львові крадія дезодорантів засудили до 5 років позбавлення волі.
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