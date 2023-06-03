"Кохання на мільйон": на Харківщині хлопець вкрав гроші у дівчини і вклав їх у "крипту"

На Харківщині хлопець вкрав 1 мільйон гривень у співмешканки, аби вкласти гроші у криптовалюту.

Йому повідомили про підозру за фактом крадіжки в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 185 КК України), пише пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Пара мала довірливі стосунки. Тому підозрюваний знав, що дівчина має майже 1,2 мільйона гривень, які отримала від ведення господарської діяльності. Також дівчина не приховувала свій пароль від телефону.

У нотатках потерпілої він знайшов пароль від банківського застосунку, після чого неодноразово переказував на свій рахунок кошти на загальну суму 1 мільйон гривень.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Для того, аби дівчина не помітила, хлопець проводив транзакції на різні суми у різний період часу. Крім того, він видаляв сповіщення з її телефону.

Вкрадені гроші він поклав на свій криптогаманець та витрачав кошти на покупки у ТРЦ. Проте дівчина таки помітила відсутність грошей на рахунку.

Як зазначили у прокуратурі, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві чоловік намагався пограбувати 12-річну дівчинку, яка разом з друзями збирала гроші на допомогу військовим.