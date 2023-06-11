12 тварин, що стали відомими під час війни: історії сміливих чотирилапих

Тварини, що стали відомими під час війни, щоденно підіймають настрій українців у соцмережах та старанно виконують свою роботу.

Вони рятують людей, знешкоджують боєприпаси, допомагають волонтерам, "розповідають" про війну мільйонам підписників та навіть беруть участь у важливих міжнародних переговорах. Їх заслужено називають тваринами-талісманами, бо війна змінила життя кожного, і чотирилапих зокрема.

"УП.Життя" зібрали розповіді про 12 тварин, що стали під час війни символом боротьби і витривалості. Це і домашні улюбленці, які пережили обстріли разом з господарями, і справжні рятівники, які допомагають зберегти життя.

Пухнасті друзі приносять позитивні емоції в сувору реальність. Крім того, відомі тварини з України уособлюють незламність духу українців.

Хто тримає цей район? Пес Патрон!

Світлина: instagram.com/patron_dsns

Почнемо підбірку зі славетного чернігівського сапера і талісмана ДСНС. Пес Патрон зумів підкорити серця українців своєю важливою працею.

Відомим Патрон став наприкінці березня 2022 року, після того, як його світлину у бронежилеті розмістили співробітники ДСНС. Читачі назвали Патрона "головнокомандувачем розмінувальних операцій". Собака допоміг знешкодити чимало вибухонебезпечних предметів.

Хоча пророкували Патрону зовсім інші здобутки. Породистий джек-рассел-тер'єр був подарунком для сина сапера, і мав здобувати перемоги на виставках. Але славу він таки здобув: навіть більше, аніж усі інші собаки, адже рідко хто зможе похвалитись статусом "Пальмового пса".

Світлина: instagram.com/patron_dsns

Зараз Патрон продовжує виконувати свою місію, отримує почесні нагороди, має власний блог і тік-ток та навіть є героєм мультсеріалу від ДСНС про мінну безпеку.

Інфлюенсер української культури – кіт Степан

Харківський блогер кіт Степан закликає берегти культуру рідного краю та розвиває свій Instagram на потіху не лише українців, а й іноземних підписників.

Світлина: instagram.com/loveyoustepan/

Родом кіт Степан з Північної Салтівки. Після кількох днів у підвалах під обстрілами власниця вирішила виїхати разом з пухнастим другом у безпечніше місце – Степан переїхав у Францію. Згодом вусатий блогер повернувся до Львова. Зараз кіт нарешті живе у рідному Харкові, чому неймовірно щасливий.

"Цьогоріч весняні селфі з квіточками не на французьких пляжах, а на харківських галявинах. Замість моря – рідна побита Салтівка. Попри жахливі пейзажі мій дім розквітає, а я радію і муркочу на травичці", – ділиться Степан в Instagram.

Світлина: instagram.com/loveyoustepan/

А нещодавно кіт Степан заручився зі своєю подругою – кішкою Стефанією, що неабияк повеселило читачів.

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Кішка-мем: Глорія з Бородянки

Бойову кицю Шафу (Глорію) врятували з 7 поверху зруйнованої будівлі у Бородянці, яку обстріляли окупанти. Для цього працівники ДСНС знайшли та доправили з іншого міста необхідну для порятунку тварини спецтехніку. Волонтери назвали кішку Шафою, на честь знаменитої вцілілої шафки в Бородянці.

Світлина: instagram.com/marsi.ania.art/

Пошуки господарів Шафи виявились ще тим квестом: одразу 12 людей запевняли, що саме вони є сім’єю киці. Згодом таки знайшлась справжня і єдина власниця, яка надала світлини з домашнім улюбленцем та розповіла, що кішку звати Глорія.

Під час авіаудару тварина сховалася, тому господарі не знайшли її. Після лікування, Шафа-Глорія таки повернулась до спокійного, але вже зіркового життя зі своєю власницею.

Спершу хатня кішка стала справжнім героєм мемів, її незадоволена мордочка "розлетілась" соцмережами. Шафа відновилась після порятунку і у своєму блозі показує, що буває не лише лютою, а й дуже милою.

Пес Марік з Маріуполя: чотирилапий дипломат

Світлина: instagram.com/dmytro_kuleba/

Міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби прихистив цуценя, яке вдалося врятувати з Маріуполя. Марік вже навіть встиг стати "дипломатом" та поспілкуватись з іноземними партнерами.

"Сьогодні так склалося, що Марік був у мене на роботі, коли приїхав гість. Звісно, він теж захотів привітати мого колегу та друга Джеймса. В буквальному сенсі Марік аж підстрибував від радості.

І собача інтуїція його не підвела: за результатами переговорів є прогрес і щодо зброї, зокрема в частині авіаційної коаліції, і щодо відновлення України, і щодо необхідних рішень на саміті НАТО у Вільнюсі", – ділиться Кулеба.

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Кішка Хлоя, що передає настрій кожного

Світлина: www.instagram.com/pani_chloe/

Пані Хлоя під час обстрілу Києва російськими ракетами перебувала з господарями в укритті у метро. Світлина її відомого грізного погляду була зроблена у ніч на 1 червня 2023 року.

Українці зауважили, що кішка просто транслює їхні думки, бо як пишуть користувачі у мережі: "Зараз всі ми трошки Хлоя".

Травень видався важким для мешканців Києва фізично та морально, через часті нічні повітряні тривоги.

Тож зрозуміло, чому у Хлої була така люта мордочка, а соцмережі захопила "хлояманія".

Собака Ніколь: кудлата провідниця із "Укрзалізниці"

Світлина: Facebook-сторінка Укрзалізниці

Собака Ніколь допомагає залізничникам евакуювати пасажирів із небезпечних областей.

Власниця собаки – провідниця, яка знайшла цуценя на вокзалі. З того часу Ніколь стала вірною подругою та колегою провідниці. А коли розпочались евакуації – розрадою та психологічною поміччю.

У тваринки є Instagram, де помітно, що вона є справжньою улюбленицею пасажирів, адже запобігає стресу та переживанням.

Найда – рятівниця на воді

Вівчарка-водолаз Найда працює разом з черкаськими рятувальниками.

Світлина: instagram.com/dsns_cherkasy/

Чотирилапа є частиною групи пошукових, водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС.

Блискавично швидко вивчивши необхідні команди, собака навчилась приходити на допомогу людям, які тонуть. Тепер "пухнастий водний патруль" справно виконує свої обов’язки.

"Вона не тільки є фахівцем Служби порятунку на воді, але й для кожного із нас залишається вірною друзякою", – розповідають працівники ДСНС.

Макарівській Хатіко – пес Ріні

Світлина: instagram.com/uanimals.official/

Вірний собака породи акіта-іну Ріні з Макарова майже місяць чекав господарку на ґанку їхнього будинку. На жаль, власниця Ріні так і не повернулась по свого улюбленця, як виявилось згодом – вона трагічно загинула під час окупації.

Пес відмовлявся іти зі свого місця за будь-яких намагань волонтерів. Нова любляча господарка дізналась про Ріні з соцмереж та знайшла собаку на його незмінному посту. Кілька днів жінка їздила зі смаколиками до песика.

На жаль, Ріні померла від старості. Її власниця вирішила допомогти ще одній собаці з притулку і прихистила песика з Дніпра, якого покинули під час війни.

Хаскі Буча з Бучі

Світлина: Facebook-сторінка Патрульної поліції України

Поліціянти знайшли собаку у звільненій від російської окупації Бучі. Патрульний помітив песика у наскрізь простріляному автомобілі, той спав на уламках скла.

Чоловік порадився з дружиною та вирішив допомогти собаці і забрати додому. Назвали хаскі на честь врятованого міста.

Пес Крим з Дніпра

Світлина: instagram.com/0lga.art

Собаку Крима врятували у Дніпрі. Внаслідок ракетного обстрілу у ніч на 29 вересня загинула вся сім’я, на місці будинку буквально утворилась вирва, живим залишився лише пес – він сидів на руїнах і чекав на господарів.

Песика забрали волонтери, які виявили, що той серйозно постраждав. Майже за півтора місяця після порятунку у собаки зупинилося серце.

Українці вважають пса Крима символом скорботи.

Кішка Аза: пухнаста мешканка напівзруйнованої підстанції

Світлина: Facebook-сторінка НЕК "Укренерго"

Кішка Аза разом з працівниками енергооб’єкту пережила удари росіян. Після 9 авіаударів киця залишилась жити в своєму домі та виконує роботу психотерапевта в колективі.

"Вона живе на підстанції вже 9 років. Має 3 групу з електробезпеки з п’яти можливих. Добре розуміється на будові підстанції, бо щоночі обходить її вздовж і впоперек. Дотримується правил безпеки і не пошкодила жодного приладу", – розповідають на сторінці НЕК "Укренерго".

Волонтер пес Барон

Подружжя волонтерів знайшло Барона під час однієї з евакуацій, коли врятували цуценят. Серед чорних песиків один вирізнявся блискучим золотистим забарвленням і одразу припав до серця зоозахисникам.

Тепер зоозахисна організація UAnimals вважає собаку своїм талісманом. Барон разом із господарями допомагає евакуювати тварин із "гарячих" точок.

Світлина: Facebook-сторінка UAnimals

Нещодавно зоозахисники поділились зворушливою історією, пов’язаною з Бароном. Команда евакуації перевозила врятованих тварин із Донеччини в притулок у Хотині Чернівецької області.

Коли вони зупинилися перепочити по дорозі та випустили Барона погуляти, він повернувся не сам, а з четвіркою цуценят. Найімовірніше, їх просто кинули при дорозі.

"Ось так випадково завдяки Барону ми врятували ще чотири життя. Цуцики, разом з іншими евакуйованими тваринами, вирушили у Хотин. Там про них подбають, ми впевнені на 100%", – додають волонтери.





