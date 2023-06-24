"Розкидані шматки чиїхось життів": розповіді жителів багатоповерхівки в Києві, яка постраждала від нічної атаки

Росіяни вночі 24 червня влучили в житловий будинок у Солом'янському районі Києва. Наразі відомо про 3 загиблих, пошуки продовжуються.

"УП.Життя" розпитала мешканців житлового комплексу про трагічні події цієї ночі.

"Ми зазвичай ходимо під час тривог в укриття. Але сьогодні вирішили виспатись. Ми не чули ані роботу ППО за вікном, ані вибухів. Ми прокинулись від того, що почала дуже сильно орати пожежна сигналізація. Вибігли з квартири: все було в пилу та диму", – згадує Влад Машкін.

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Він разом зі своєю дівчиною Яною живе у сусідньому від влучання під'їзді. Вони разом спустились на паркінг після вибуху. Рятувальники почали гасити пожежу.

Фото: Влад Машкін

"Машини на вулиці у дворі всі були розбиті бетоном, що вилетів з тих квартир, в які потрапила ракета.

Після відбою пішли дивитись, що сталося. Навколо було дуже багато сміття, люди різали ноги об скло. Але ще гірше, що ми бачили шматки тіл, які розкидало по всьому двору. І пізніше вже поліція прикривала ті шматки", – розповідає він.

Хлопець ще раз забіг у квартиру, щоб взяти води та документи, а також допоміг сусідці знайти кота. Влад зазначає, що його машина теж постраждала. У ній розбиті вікна, капот, крило та фара. Але поліціанти вже описали пошкодження майна.

Фото Яни та Влада крізь розбите вікно авто

"В наш дім прилетіло. В темряві страшніше. Коли світає, стає видно руйнування. Сусіди дзвонять, дізнатися, чи ми живі. Один, другий, третій, мамі не дзвоню, нехай досить свій спокійний сон без новин. Стою в піжамі, все, що маю з собою: собака, Влад і пульт від кондиціонера.

Чат нашого ЖК в крові. Фото поранень. Хтось кричить: ви бачили мою собаку? У квартирі, якої більше немає, пожежники світять ліхтарем. Шукають, але там вже нічого шукати. Вона чорна і пуста", – додає дівчина Яна.

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Фото: ДСНС

Вона розповідає, що 23 червня разом зі Владом мали поїхати з Києва на місяць, але через роботу треба було лишитися ще на день.

"Ми живі, це головне. Хор з сигналізацій і рацій пожежників, поліції і швидких. Я багато разів уявляла, що робити, коли таке станеться, але розгублено стою на вулиці і не знаю, що робити", – ділиться Яна.

Чийсь диван закинуло мені на машину pic.twitter.com/vFHKH7V1sR — Владашкін? 🔪🐷🐶 (@vladashkin) June 24, 2023

Дизайнерка Тома – мешканка того самого під'їзду, в який влучила ракета. Свою історію вона описала в блозі в Instagram.

"Мені півтора місяця тому наснився страшний сон. Потім був сильний вибух 16 травня: я сильно злякалась. Ми почали постійно ходити в укриття. Вчора кажу чоловіку: "Може не підемо? наче захищене місто", але він наполіг", – розповідає вона.

Тож в момент вибуху вона була в підвалі. Каже, все затряслося і задиміло, бо прильот був саме у її під'їзд.

Скриншоти з блогу Томи

"Двох поверхів на виліт просто немає. Була сильна пожежа. Всі машини в комплексі – в хлам, наша – теж. По всьому комплексу розкидані шматки чиїхось життів: листки з книг, шматки меблів, речі, гроші.

Після відбою збігли в під'їзд забрати документи, бо дім затоплює. На поверсі повилітали усі вікна, квартири сусідів затоплені, наша – поки суха. Ліфтів немає – все вибило", – описує ситуацію Тома.

Вона додає, що швидко зібрали трошки речей, паспорти та тепер розгублені – що робити далі.

"У мене було передчуття: я пару днів підряд відчувала, що буде щось в наш дім. Але переконувала себе, що це просто страшні думки, які зараз є у всіх", – каже жінка.

Фото: ДСНС

Депутатка КМДА Ксенія Семенова повідомила, що на території 115 школи (вул. Кавказька, 10) розгорнули консультаційний центр для постраждалих після нічної атаки.

Можна написати заяву на отримання матеріальної допомоги та інформацію про місця тимчасового проживання, якщо до квартири не можна буде повернутися.

В центр допомоги треба прийти особисто або зателефонувати за номерами +380 (93) 480 11 81 та 0442482314.

Якщо ж квартиру пошкоджено – треба подати заявку у Дії.