У МОН опублікували контакти гарячої лінії щодо вступної кампанії-2023

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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26 червня 2023

23 червня розпочала роботу консультативна телефонна лінія Міністерства освіти і науки України з питань вступної кампанії 2023 року.

Контакти гарячої лінії, зокрема, для абітурієнтів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, оприлюднили на сайті МОН. 

Звернутися по допомогу з приводу вступу можна з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00, а у п’ятницю з 09:00 до 16:45.

Абітурієнт може зателефонувати за номером: 0(800)50-45-70 або написати лист на електронну пошту: vstup2023@mon.gov.ua

Інфографіка Міістерства освіти і науки

Вступники з тимчасово окупованих територій можуть звернутися за телефоном урядової гарячої лінії 1545 або 0(800)50-44-25.

У пригоді можуть стати освітні центри "Крим – Україна" та "Донбас – Україна", де також можна отримати консультацію. Необхідні контакти є за посиланням

Для всіх абітурієнтів на сайті МОН є відповіді на найпоширеніші запитання при вступі. 

У міністерстві зазначили, що протягом вступної кампанії у 2023 році, – з 23 червня по 11 серпня – у відомстві працюватимуть експерти, які забезпечуватимуть контроль за проведенням вступу, консультуватимуть громадян й оперативно реагуватимуть на можливі факти порушень.

Раніше ми розповідали про умови, дати та необхідні документи вступної кампанії-2023.   

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