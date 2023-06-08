Шість українських вишів увійшли до світового рейтингу найбільш "стійких" університетів

Шість українських вищих навчальних закладів увійшли до тисячі найбільш "стійких" університетів щорічного рейтингу "Times Higher Education Impact Rankings 2023".
Це рекордна кількість вишів в Україні, яка потрапила до рейтингу, повідомляє Міністерство освіти і науки.
У 2023 році британська рейтингова агенція "Times Higher Education" прорейтингувала 1591 університет зі 112 країн світу. 32 виші – українські.
До тисячі університетів з найбільш сталим розвитком з України увійшли:
- Сумський державний університет (301-400 світового рейтингу);
- НУ "Львівська політехніка" (401-600);
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (801-1000);
- НТУ "Харківський політехнічний інститут" (801-1000);
- Ужгородський національний університет (801-1000);
- ДУ "Житомирська політехніка" (801-1000).
|Фото: belchonock/Depositphotos
Також до рейтингу потрапили виші, які мають найбільші успіхи у досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР), а саме:
- Сумський державний університет (посів 73 місце у світовому рейтингу за Ціллю 8 "Гідна праця та економічне зростання");
- НУ "Львівська політехніка" (увійшов до 201-300 ЗВО за Ціллю 1 "Подолання бідності" та Ціллю 2 "Подолання голоду");
- Ужгородський національний університет (увійшов до 201-300 ЗВО за Ціллю 16 "Мир, справедливість та сильні інститути");
- НУ "Чернігівська політехніка" (увійшов до 201-300 ЗВО за Ціллю 16 "Мир, справедливість та сильні інститути");
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (увійшов до 201-300 ЗВО за Ціллю 4 "Якісна освіта");
- Харківський національний університет радіоелектроніки (увійшов до 201-300 ЗВО за Ціллю 10 "Скорочення нерівності");
- Сумський національний аграрний університет (увійшов до 201-300 ЗВО за Ціллю 10 "Скорочення нерівності").
Сумський національний аграрний університет – єдиний ЗВО аграрного профілю, який потрапив до рейтингу Times Higher Education Impact Rankings.
Агенція "Times Higher Education" презентувала результати рейтингу Impact Rankings під час Глобального конгресу сталого розвитку в Саудівській Аравії.
Методологія рейтингу "Impact Rankings" містить низку показників за кожною із 17 цілей сталого розвитку, які оцінюють освітню, дослідницьку та адміністративну діяльність закладів вищої освіти, а також їхній вплив на суспільство.
Нагадаємо, 6 українських вишів потрапили у світовий рейтинг Global 2000, та лише два не втратили позиції.
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