Шість українських вишів увійшли до світового рейтингу найбільш "стійких" університетів

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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8 червня 2023

Шість українських вищих навчальних закладів увійшли до тисячі найбільш "стійких" університетів щорічного рейтингу "Times Higher Education Impact Rankings 2023".

Це рекордна кількість вишів в Україні, яка потрапила до рейтингуповідомляє Міністерство освіти і науки. 

У 2023 році британська рейтингова агенція "Times Higher Education" прорейтингувала 1591 університет зі 112 країн світу. 32 виші – українські. 

До тисячі університетів з найбільш сталим розвитком з України увійшли:

  • Сумський державний університет (301-400 світового рейтингу);
  • НУ "Львівська політехніка" (401-600);
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (801-1000); 
  • НТУ "Харківський політехнічний інститут" (801-1000);
  • Ужгородський національний університет (801-1000);
  • ДУ "Житомирська політехніка" (801-1000).
Фото: belchonock/Depositphotos

Також до рейтингу потрапили виші, які мають найбільші успіхи у досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР), а саме: 

  • Сумський державний університет (посів 73 місце у світовому рейтингу за Ціллю 8 "Гідна праця та економічне зростання"); 
  • НУ "Львівська політехніка" (увійшов до 201-300 ЗВО за Ціллю 1 "Подолання бідності" та Ціллю 2 "Подолання голоду"); 
  • Ужгородський національний університет (увійшов до 201-300 ЗВО за Ціллю 16 "Мир, справедливість та сильні інститути");
  • НУ "Чернігівська політехніка" (увійшов до 201-300 ЗВО за Ціллю 16 "Мир, справедливість та сильні інститути"); 
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (увійшов до 201-300 ЗВО за Ціллю 4 "Якісна освіта"); 
  • Харківський національний університет радіоелектроніки (увійшов до 201-300 ЗВО за Ціллю 10 "Скорочення нерівності");
  • Сумський національний аграрний університет (увійшов до 201-300 ЗВО за Ціллю 10 "Скорочення нерівності").

Сумський національний аграрний університет – єдиний ЗВО аграрного профілю, який потрапив до рейтингу Times Higher Education Impact Rankings.

Агенція "Times Higher Education" презентувала результати рейтингу Impact Rankings під час Глобального конгресу сталого розвитку в Саудівській Аравії.

Методологія рейтингу "Impact Rankings" містить низку показників за кожною із 17 цілей сталого розвитку, які оцінюють освітню, дослідницьку та адміністративну діяльність закладів вищої освіти, а також їхній вплив на суспільство.

Нагадаємо, 6 українських вишів потрапили у світовий рейтинг Global 2000, та лише два не втратили позиції.

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