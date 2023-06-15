Якою буде вступна кампанія-2023: умови, дати, документи

Другий рік поспіль вступна кампанія в Україні проходить в умовах воєнного стану. У 2023 році вступники знову складають національний мультипредметний тест замість ЗНО. Також абітурієнти повинні подати мотиваційні листи, а для вступу на деякі спеціальності – скласти творчі іспити.

У цьому матеріалі "УП.Життя" розповідає усі деталі про вступ у заклади вищої освіти у 2023 році, а саме:

Умови та основні строки вступу до ЗВО

Які документи потрібно подавати вступнику

Які пільги є для абітурієнтів

Які іспити потрібно складати

Чи можна вступати дистанційно

Підготовка до вступу

Бакалаврат:

Для вступу на бакалавра потрібно скласти національний мультипредметний тест. Реєстрація на основну сесію НМТ уже завершилася. Тестування триватиме до 25 червня.

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5 червня розпочалась реєстрація на додаткову. Зареєструватися можна було до 12 червня. Проводитимуть додаткову сесію з 11 по 24 липня.

Також випускники можуть подати для вступу результати тестів ЗНО 2020 та 2021 років або результати НМТ 2022 року.

НМТ складається з двох обовʼязкових предметів і одного на вибір. Незалежно від того, який предмет обрав вступник, результати можна подавати при вступі на будь-яку спеціальність .

Вступники на мистецькі та спортивні спеціальності складатимуть тільки відповідний творчий конкурс, їм не потрібні результати НМТ. Перелік творчих конкурсів для вступу до конкретного закладу вищої освіти, а також перелік конкурсних пропозицій можна знайти у правилах прийому цього закладу.

Магістратура:

Вступникам на магістратуру знадобляться результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) – магістерського комплексного тесту, а також єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для окремих професій:

05 "Соціальні та поведінкові науки";

07 "Управління та адміністрування";

08 "Право";

28 "Публічне управління та адміністрування";

29 "Міжнародні відносини".

Додаткова сесія ЄВІ та ЄФВВ буде проведена для тих, хто не зміг взяти участь у основній сесії через причини, "на які не міг вплинути". Вступники мають подати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти заяву для участі в додатковій сесії. Учасники, які не з’явилися для участі в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, разом із заявою подають документ, який підтверджує причину неявки.

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У 2023 році вступник має внести мотиваційний лист до кожної поданої заяви і для вступу на бакалавра, і на магістра. Мотиваційний лист – документ, у якому пояснюють причини, з яких вважають себе найкращими кандидатами для вступу на відповідну навчальну програму конкретного університету. За потреби на електронну пошту вишу потрібно надіслати копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в мотиваційному листі інформацію.

Умови вступу до вишів

Найперше, що потрібно зробити вступнику і на бакалавра, і на магістра – зареєструвати особистий електронний кабінет.

Реєстрація розпочинається 1 липня 2023 року за цим посиланням. Особисті електронні кабінети вступників працюють до 30 листопада.

Які документи потрібні для реєстрації електронного кабінету:

серія та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (для бакалаврів атестат або диплом спеціаліста; для магістрів – диплом бакалавра);

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ, сертифіката ЗНО або екзаменаційного листка, що був одержаний під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ;

тип та номер (серія та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО/сертифіката НМТ/екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ).

Творчі конкурси та співбесіди

Бакалаврат:

Для вступу на бюджет на більшість спеціальностей, крім написання НМТ та мотиваційного листа, абітурієнти складатимуть творчий конкурс або будуть проходити співбесіду з одного або двох предметів.

Для вступу на мистецькі та спортивні спеціальності не потрібні результати тестування. Потрібно лише надіслати мотиваційний лист та скласти творчий конкурс. Зокрема це спеціальності: фізкультура і спорт; аудіовізуальне мистецтво та виробництво; дизайн (спеціалізації "Графічний дизайн", "Дизайн одягу (взуття)", "Дизайн середовища", "Промисловий дизайн"); образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; хореографія; музичне мистецтво; сценічне мистецтво; архітектура та містобудування.

Для тих, хто планує навчатися на контракті, передбачено вступ лише на підставі розгляду результатів тестування та мотиваційних листів.

Магістратура:

Вступників до магістратури на бюджет зараховуватимуть за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ), єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ). Якщо абітурієнт вступає на магістратуру на іншу спеціальність, то складатиме фаховий іспит в закладі освіти.

Вступити на контракт на магістратуру в ЗВО можна лише за результатами фахового іспиту та/або розгляду мотиваційних листів.

Подання заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах триватиме з 3 до 10 липня. Їхнє проведення відбудеться у вишах у проміжку з 7 по 18 липня.

За потреби також варто звернутися за консультацією до будь-якого вишу. Кожен вищий заклад освіти створив власний консультаційний центр, у якому допомагатимуть вступникам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв.

Також МОН створили чат-бот "ОсвітаВсім", де можна знайти інформацію про вступ. Зокрема через чат-бот можна перевірити документи про освіту та шукати конкурсні пропозиції.

Фото Андрій Калістратенко

Пільги для вступників

У 2023 році МОН зберегло усі пільги та пільгові категорії для вступників, передбачені законодавством, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій, учасників бойових дій та їхніх дітей, а саме:

повна або часткова оплата навчання коштом державного та місцевих бюджетів;

пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками;

безкоштовний доступ до інтернету, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;

безоплатне проживання в гуртожитку;

Хто може отримати пільги:

діти-сироти та діти, що позбавлені батьківського піклування;

діти з інвалідністю, особи з інвалідністю I-III групи;

діти з малозабезпечених або багатодітних сімей;

люди та діти людей, що визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності;

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО;

діти осіб, які загинули під час участі у Революції Гідності;

діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

Якщо абітурієнт має пільги, потрібно звернутися до закладу вищої освіти та надати документи, які підтверджують спеціальні умови для вступу. А саме:

посвідчення учасника бойових дій;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного віку – довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну);

свідоцтво про народження дитини;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

довідка про реєстрацію місця проживання.

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій зможуть пройти процедури вступу дистанційно та укласти угоду про навчання впродовж трьох місяців після початку навчального процесу.

Заяви на вступ та конкурсний бал

Абітурієнти можуть подавати у сукупності до 20 заяв, з них на бюджет – не більше 5.

Для вступу або переведення на бюджет необхідно набрати не менше 130 балів на НМТ. До результатів кожного блоку (в НМТ їх буде два: основний та додатковий) застосовуватимуть ваговий коефіцієнт відповідно до спеціальності, на яку абітурієнт буде вступати.

Для медичних спеціальностей мінімальна кількість балів складає 150 (медицина, стоматологія, педіатрія, охорона здоров'я). Для правових (право, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини) та фармації – 140 для подачі документів на бюджет та 120 – на контракт.

Проте, загальний прохідний бал визначається щороку за результатами конкурсу, тому буде відомий після оголошення його результатів. У конкурсі за бюджетні місця будуть змагатися вступники з більшою кількістю балів. Конкурсний бал для вступу на контракт ЗВО визначає самостійно.

Як будуть розраховувати конкурсний бал

При розрахунку конкурсного балу будуть враховувати оцінки з першого, другого та третього предметів НМТ, результати творчого конкурсу та бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти у рік вступу до нього.

Цьогоріч середній бал атестата при вступі враховуватися не буде, попри те, що закон України про вищу освіту передбачає врахування цих балів.

Також при вступі до закладів вищої освіти не буде застосовуватися сільський коефіцієнт (це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал тих вступників, які зареєстровані у селах та в рік вступу отримали там повну загальну середню освіту).

Крім того, до заяви на вступ можна додати рекомендацію від навчального закладу щодо зарахування на бюджетне або контрактне місце для здобуття бакалавра.

Вступ з тимчасово окупованих територій

Абітурієнти, які завершили здобуття базової середньої чи повної загальної середньої освіти в закладі на тимчасово окупованій території, можуть вступати до українських вишів дистанційно.

Подати документи у ЗВО можна й особисто. Абітурієнтів з ТОТ зараховуватимуть на навчання за результатами співбесід і без складання НМТ.

Для тих, хто вступає дистанційно, необхідно прибути до вишу особисто, подати оригінали документів для вступу та укласти договір про здобуття освіти протягом 3 місяців після початку навчання.

У разі неподання цих документів або неукладання договору про навчання у встановлений строк, наказ про зарахування скасовується.

Підтвердити вибір навчального закладу можна буде в електронному кабінеті після оголошення списків.

Підставою для зарахування абітурієнта на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору про навчання в закладі вищої освіти. Договір про навчання може бути укладений дистанційно з використанням кваліфікованих електронних підписів (КЕП).

Приймання документів у військові навчальні заклади відбувається за власними правилами прийому.

Анастасія Коропецька, УП.Життя