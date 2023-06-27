Штовхальниця ядра з Бельгії взяла участь у бігу з бар'єрами, щоб замінити травмованих спортсменів. ВІДЕО

Бельгійська спортсменка, яка займається штовханням ядра та метанням диска та молоту, була вимушена замінити бар’єристку на змаганнях з легкої атлетики на чемпіонаті Європи у Польщі.

Про це повідомляє The New York Times.

Двоє бар’єристів з Бельгії травмувалися, що загрожувало команді дискваліфікацією. Спортсменка Джоліен Бумкво погодилася "замінити" бар’єристок, коли зрозуміла, що інших варіантів нема.

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"Я думала, що ймовірність того, що мені доведеться це зробити, була дуже малою", – сказала Бумкво, яка дізналася, що бігтиме з бар’єрами за день до змагань.

Jolien Boumkwo 🇧🇪 is a Shot Putter!



Today, she ran the 100mH at the European Team Championships to secure 2 points for Belgium.

Safe to say her 32.81s was a PB. 💪🏾pic.twitter.com/sWNQMyCrLs — Oluwadare (@Track_Gazette) June 24, 2023

Джоліен каже, що коли вийшла на стартову лінію, то намагалася не думати про те, що відбувається. Вона фінішувала з часом 32,81 секунди – на 19 секунд пізніше спортсменки, яка посіла сьоме місце.

Кадри, на яких Бумкво обережно переступає через кожну перешкоду, а інші спортсмени біжать попереду неї, стали вірусними у соціальних мережах.

Бумкво сказала, що не нервувала з приводу участі у змаганнях.

Її метою було фінішувати і не допустити падіння чи травми, скільки б часу це не зайняло.

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Фото: Thomas Windestam/AFP/BELGA MAG/Getty Images

"Це була чудова атмосфера. Я долала перешкоду за перешкодою", – поділилася враженнями спортсменка.

Коли Джоліен перетнула фінішну лінію, натовп вигукував на знак вдячності, її також вітали інші спортсменки.

"Це був, мабуть, найкращий мій чемпіонат Європи за всю історію", – сказала спортсменка.