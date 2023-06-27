Штовхальниця ядра з Бельгії взяла участь у бігу з бар'єрами, щоб замінити травмованих спортсменів. ВІДЕО

Бельгійська спортсменка, яка займається штовханням ядра та метанням диска та молоту, була вимушена замінити бар’єристку на змаганнях з легкої атлетики на чемпіонаті Європи у Польщі.

Про це повідомляє The New York Times.

Двоє бар’єристів з Бельгії травмувалися, що загрожувало команді дискваліфікацією. Спортсменка Джоліен Бумкво погодилася "замінити" бар’єристок, коли зрозуміла, що інших варіантів нема.

"Я думала, що ймовірність того, що мені доведеться це зробити, була дуже малою", – сказала Бумкво, яка дізналася, що бігтиме з бар’єрами за день до змагань.

Jolien Boumkwo 🇧🇪 is a Shot Putter!



Today, she ran the 100mH at the European Team Championships to secure 2 points for Belgium.

Safe to say her 32.81s was a PB. 💪🏾pic.twitter.com/sWNQMyCrLs — Oluwadare (@Track_Gazette) June 24, 2023

Джоліен каже, що коли вийшла на стартову лінію, то намагалася не думати про те, що відбувається. Вона фінішувала з часом 32,81 секунди – на 19 секунд пізніше спортсменки, яка посіла сьоме місце.

Кадри, на яких Бумкво обережно переступає через кожну перешкоду, а інші спортсмени біжать попереду неї, стали вірусними у соціальних мережах.

Бумкво сказала, що не нервувала з приводу участі у змаганнях.

Її метою було фінішувати і не допустити падіння чи травми, скільки б часу це не зайняло.

Фото: Thomas Windestam/AFP/BELGA MAG/Getty Images

"Це була чудова атмосфера. Я долала перешкоду за перешкодою", – поділилася враженнями спортсменка.

Коли Джоліен перетнула фінішну лінію, натовп вигукував на знак вдячності, її також вітали інші спортсменки.

"Це був, мабуть, найкращий мій чемпіонат Європи за всю історію", – сказала спортсменка.