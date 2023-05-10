Юна спортсменка з Одещини вдруге встановила рекорд Книги Гіннеса

12-річна спортсменка з Одещини вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Софія Тепла відтиснулася у потрійній гімнастичній складці на одних руках.

Дівчинка виконала 21 повторення за 30 секунд, повідомила матір спортсменки Марина Тепла.

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"Трішки часу довелось тримати інтригу, тому що офіційні представники Великої Британії дуже прискіпливо оцінювали виконання вправи. І ось нарешті підтвердження і вручення сертифіката", – додає жінка.

Софія Тепла на реєстрації рекорду. Фото: Марина Тепла

У спробі було 23 рази, додає мама спортсменки, але перший їй не зарахували. Також відтискання на 16 разі визначили як не повне.

Та навіть 21 раз, за словами Марини Теплої, це вже багато, оскільки попередній світовий рекорд становив 12. Загалом дівчинка може відтиснутися так близько 40 разів.

Рекордсменка Софія Тепла. Фото: Марина Тепла

"Софія – наймолодша в Україні і перша дитина, яка потрапила до книги рекордів Гіннеса", – додала мама рекордсменки.

Що відомо про Софію

У лютому 2022 року в Італії Софія Тепла встановила світовий рекорд: за 10,49 секунди подолала 20 метрів contortion roll, тобто зробила прогин тіла назад до того моменту, поки ноги не торкнуться голови.

Реєстрація рекорду. Фото: Марина Тепла

У березні 2018 року спортсменка встановила національний рекорд з найбільшої кількості акробатичних елементів: менш ніж за 4 хвилини виконала 111 унікальних трюків.

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