Двері відчиняються чотирма способами: у Києві протестували електронну систему доступу до укриття

У Києві протестували нову електронну систему доступу до укриттів.
Систему вже готують до введення в експлуатацію, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Перший пристрій встановили в одному з укриттів Дарницького району.
Система має чотири варіанти відкриття дверей до сховища:
- автоматичний, коли у місті оголошується повітряна тривога;
- дистанційний, через зв'язок з диспетчером;
- за допомогою спеціального "ключа", як від домофона;
- через пін-код, який генерується у чат-боті "Бомбосховища Києва".
|Перший пристрій встановили в одному з укриттів Дарницького району
"Усі чотири варіанти працюють незалежно один від одного і забезпечують безперешкодний доступ за будь-яких умов", – кажуть у КМВА.
|Система має чотири варіанти відкриття дверей до сховища
Якщо вимкнеться світло, система перейде на резервне живлення з власного акумулятора.
Вихід із закритого сховища безконтактний. Для цього достатньо піднести руку до сенсорної кнопки.
|Якщо вимкнеться світло, система перейде на резервне живлення з власного акумулятора
"Диспетчер має змогу не лише відчиняти двері і тримати голосовий зв’язок з відвідувачами сховища, а ще й контролювати справність системи. І у разі виникнення несправностей чи технічних проблем диспетчер може оперативно викликати технічну підтримку для відновлення роботи обладнання", – розповідають у відомстві.
|У КМВА запевнили, що планують обладнати такими пристроями інші укриття міста
У КМВА запевнили, що після запуску першої системи, планують обладнати такими пристроями інші укриття міста.
|У Києві протестували нову електронну систему доступу до укриттів
|Усі чотири варіанти працюють незалежно один від одного
Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, зокрема дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
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