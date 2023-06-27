Двері відчиняються чотирма способами: у Києві протестували електронну систему доступу до укриття

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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27 червня 2023

У Києві протестували нову електронну систему доступу до укриттів.

Систему вже готують до введення в експлуатацію, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. 

Перший пристрій встановили в одному з укриттів Дарницького району.

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Система має чотири варіанти відкриття дверей до сховища:

  • автоматичний, коли у місті оголошується повітряна тривога;
  • дистанційний, через зв'язок з диспетчером;
  • за допомогою спеціального "ключа", як від домофона;
  • через пін-код, який генерується у чат-боті "Бомбосховища Києва".
 Перший пристрій встановили в одному з укриттів Дарницького району

"Усі чотири варіанти працюють незалежно один від одного і забезпечують безперешкодний доступ за будь-яких умов", – кажуть у КМВА.

 Система має чотири варіанти відкриття дверей до сховища

Якщо вимкнеться світло, система перейде на резервне живлення з власного акумулятора.

Вихід із закритого сховища безконтактний. Для цього достатньо піднести руку до сенсорної кнопки.

 Якщо вимкнеться світло, система перейде на резервне живлення з власного акумулятора

"Диспетчер має змогу не лише відчиняти двері і тримати голосовий зв’язок з відвідувачами сховища, а ще й контролювати справність системи. І у разі виникнення несправностей чи технічних проблем диспетчер може оперативно викликати технічну підтримку для відновлення роботи обладнання", – розповідають у відомстві.

 У КМВА запевнили, що планують обладнати такими пристроями інші укриття міста

У КМВА запевнили, що після запуску першої системи, планують обладнати такими пристроями інші укриття міста.

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У Києві протестували нову електронну систему доступу до укриттів
 Усі чотири варіанти працюють незалежно один від одного

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, зокрема дитина.  Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

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