З нагоди Дня Конституції в Києві проведуть безоплатні екскурсії

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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27 червня 2023

З нагоди Дня Конституції України, який щороку відзначають 28 червня, кияни та гості столиці зможуть відвідати три безкоштовні екскурсії.

Про можливість долучитися до заходів повідомили в Управлінні туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

"Екскурсійні маршрути розроблені відповідно до умов воєнного стану, тому в разі оголошення повітряної тривоги всі їхні учасники зможуть пройти в укриття, які розташовані неподалік", – зазначають у відомстві.

Під час маршруту "Тисячолітній шлях Конституції", кияни та гості міста дізнаються про перші закони давньоруської держави, війська запорозького та Української народної республіки. Також почують, як у давні часи приймали Основний Закон незалежної України.

 Безкоштовна екскурсія Києвом. Фото: Управлінні туризму та промоцій КМДА

Локації екскурсії: 

  • Золоті Ворота  "Український клуб";
  • Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка;
  • Київський міський будинок учителя;
  • Пам'ятник М. Грушевському;
  • Жовтий корпус КНУ;
  • вул. Б. Хмельницького;
  • Будівля КМДА;
  • Майдан Незалежності.

Захід розпочнеться о 15:00 год. Місце зустрічі вказано в анкеті.

На екскурсії "Конституція – від Пилипа Орлика до Основного Закону України" учасники зможуть ознайомитися  з Основним Законом України від часів його першої розробки до сучасності.

Маршрут заходу: 

  • Станція метро "Арсенальна";
  • вул. М. Грушевського;
  • вул. Липська;
  • вул. П. Орлика;
  • вул. Академіка Богомольця;
  • вул. Круглоуніверситетська;
  • вул. Хрещатик;
  • Майдан Незалежності;
  • Софійська площа;
  • вул. Володимирська.

Захід розпочнеться о 17:00 год. Всі деталі зазначені в реєстраційній формі.

На третьому заході під назвою "Шляхи українського права"  учасники зможуть дізнатися про складний процес становлення конституційного права в Україні, а також про людей та події, які мали визначальний вплив на його формування.

Маршрут екскурсії: 

  • Червоний корпус КНУ;
  • Пам'ятник М. Грушевському;
  • Київський міський будинок учителя;
  • Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка;
  • Будівля КМДА;
  • Майдан Незалежності;
  • Європейська площа;
  • Національна Філармонія України.

Захід розпочнеться о 18 годині. Детальніша інформація є в заявці.

"Звертаємо увагу, реєстрація на екскурсії обов’язкова, кількість місць обмежена. Учасники отримають підтвердження реєстрації телефонним дзвінком або SMS-повідомленням", – зазначили організатори заходів.

Учасників також просять дотримуватися правил безпеки під час воєнного стану:

  • якщо пролунає повітряна тривога, то за маршрутом передбачені укриття. Заради безпеки учасники повинні слухати вказівки гіда;
  • у разі ворожих обстрілів організатори заходів можуть скасувати прогулянку.

Нагадаємо, в Україні через воєнний стан діють особливі дозволи та обмеження для туристів, тому при плануванні мандрівки потрібно врахувати дію комендантської години в конкретній області. 

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