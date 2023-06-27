З нагоди Дня Конституції в Києві проведуть безоплатні екскурсії

З нагоди Дня Конституції України, який щороку відзначають 28 червня, кияни та гості столиці зможуть відвідати три безкоштовні екскурсії.
Про можливість долучитися до заходів повідомили в Управлінні туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.
"Екскурсійні маршрути розроблені відповідно до умов воєнного стану, тому в разі оголошення повітряної тривоги всі їхні учасники зможуть пройти в укриття, які розташовані неподалік", – зазначають у відомстві.
Під час маршруту "Тисячолітній шлях Конституції", кияни та гості міста дізнаються про перші закони давньоруської держави, війська запорозького та Української народної республіки. Також почують, як у давні часи приймали Основний Закон незалежної України.
|Безкоштовна екскурсія Києвом. Фото: Управлінні туризму та промоцій КМДА
Локації екскурсії:
- Золоті Ворота "Український клуб";
- Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка;
- Київський міський будинок учителя;
- Пам'ятник М. Грушевському;
- Жовтий корпус КНУ;
- вул. Б. Хмельницького;
- Будівля КМДА;
- Майдан Незалежності.
Захід розпочнеться о 15:00 год. Місце зустрічі вказано в анкеті.
На екскурсії "Конституція – від Пилипа Орлика до Основного Закону України" учасники зможуть ознайомитися з Основним Законом України від часів його першої розробки до сучасності.
Маршрут заходу:
- Станція метро "Арсенальна";
- вул. М. Грушевського;
- вул. Липська;
- вул. П. Орлика;
- вул. Академіка Богомольця;
- вул. Круглоуніверситетська;
- вул. Хрещатик;
- Майдан Незалежності;
- Софійська площа;
- вул. Володимирська.
Захід розпочнеться о 17:00 год. Всі деталі зазначені в реєстраційній формі.
На третьому заході під назвою "Шляхи українського права" учасники зможуть дізнатися про складний процес становлення конституційного права в Україні, а також про людей та події, які мали визначальний вплив на його формування.
Маршрут екскурсії:
- Червоний корпус КНУ;
- Пам'ятник М. Грушевському;
- Київський міський будинок учителя;
- Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка;
- Будівля КМДА;
- Майдан Незалежності;
- Європейська площа;
- Національна Філармонія України.
Захід розпочнеться о 18 годині. Детальніша інформація є в заявці.
"Звертаємо увагу, реєстрація на екскурсії обов’язкова, кількість місць обмежена. Учасники отримають підтвердження реєстрації телефонним дзвінком або SMS-повідомленням", – зазначили організатори заходів.
Учасників також просять дотримуватися правил безпеки під час воєнного стану:
- якщо пролунає повітряна тривога, то за маршрутом передбачені укриття. Заради безпеки учасники повинні слухати вказівки гіда;
- у разі ворожих обстрілів організатори заходів можуть скасувати прогулянку.
Нагадаємо, в Україні через воєнний стан діють особливі дозволи та обмеження для туристів, тому при плануванні мандрівки потрібно врахувати дію комендантської години в конкретній області.
Читайте також: Чи добре ви знаєте Конституцію України: ТЕСТ