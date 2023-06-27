З нагоди Дня Конституції в Києві проведуть безоплатні екскурсії

З нагоди Дня Конституції України, який щороку відзначають 28 червня, кияни та гості столиці зможуть відвідати три безкоштовні екскурсії.

Про можливість долучитися до заходів повідомили в Управлінні туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

"Екскурсійні маршрути розроблені відповідно до умов воєнного стану, тому в разі оголошення повітряної тривоги всі їхні учасники зможуть пройти в укриття, які розташовані неподалік", – зазначають у відомстві.

Під час маршруту "Тисячолітній шлях Конституції", кияни та гості міста дізнаються про перші закони давньоруської держави, війська запорозького та Української народної республіки. Також почують, як у давні часи приймали Основний Закон незалежної України.

Безкоштовна екскурсія Києвом. Фото: Управлінні туризму та промоцій КМДА

Локації екскурсії:

Золоті Ворота "Український клуб";

Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка;

Київський міський будинок учителя;

Пам'ятник М. Грушевському;

Жовтий корпус КНУ;

вул. Б. Хмельницького;

Будівля КМДА;

Майдан Незалежності.

Захід розпочнеться о 15:00 год. Місце зустрічі вказано в анкеті.

На екскурсії "Конституція – від Пилипа Орлика до Основного Закону України" учасники зможуть ознайомитися з Основним Законом України від часів його першої розробки до сучасності.

Маршрут заходу:

Станція метро "Арсенальна";

вул. М. Грушевського;

вул. Липська;

вул. П. Орлика;

вул. Академіка Богомольця;

вул. Круглоуніверситетська;

вул. Хрещатик;

Майдан Незалежності;

Софійська площа;

вул. Володимирська.

Захід розпочнеться о 17:00 год. Всі деталі зазначені в реєстраційній формі.

На третьому заході під назвою "Шляхи українського права" учасники зможуть дізнатися про складний процес становлення конституційного права в Україні, а також про людей та події, які мали визначальний вплив на його формування.

Маршрут екскурсії:

Червоний корпус КНУ;

Пам'ятник М. Грушевському;

Київський міський будинок учителя;

Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка;

Будівля КМДА;

Майдан Незалежності;

Європейська площа;

Національна Філармонія України.

Захід розпочнеться о 18 годині. Детальніша інформація є в заявці.

"Звертаємо увагу, реєстрація на екскурсії обов’язкова, кількість місць обмежена. Учасники отримають підтвердження реєстрації телефонним дзвінком або SMS-повідомленням", – зазначили організатори заходів.

Учасників також просять дотримуватися правил безпеки під час воєнного стану:

якщо пролунає повітряна тривога, то за маршрутом передбачені укриття. Заради безпеки учасники повинні слухати вказівки гіда;

у разі ворожих обстрілів організатори заходів можуть скасувати прогулянку.

Нагадаємо, в Україні через воєнний стан діють особливі дозволи та обмеження для туристів, тому при плануванні мандрівки потрібно врахувати дію комендантської години в конкретній області.