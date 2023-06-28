На Херсонщині рівень води в Дніпрі увійшов у природне русло

У Херсонській області станом на ранок 28 червня поблизу поста "Херсон" рівень воді у Дніпрі увійшов в природне русло.

Коливання рівня відповідають природним коливанням цієї пори року, повідомляють у Штабі з ліквідації наслідків підриву російськими терористами Каховської ГЕС.

Наразі в області залишаються підтопленими два будинки на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Рятувальники продовжують відкачувати воду.

"Протягом минулої доби відкачано 72 тисяч тонн води з 56 підвалів. З початку робіт відкачано понад 373 тисяч тонн води з 923 будинків та підвалів", – зазначають у Штабі.

Водночас в регіон підвезли 59 тонн води, з них 23 т – питної та 36 т – технічної води.

Нагадаємо, в Херсоні дезінфікують мережі водопостачання, тому пити воду з крана заборонено.