У Полтаві чоловік напав на вагітну продавчиню із сокирою: його затримала поліція

Анастасія Несенюк
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3 червня 2023

В одному із магазинів Полтави чоловік завдав вагітній жінці тілесні ушкодження металевим корпусом від сокири, аби вкрасти мобільний телефон. 

Потерпіла у стабільному стані на 9 місяці вагітності та перебуває під наглядом лікарів, повідомила "УП. Життя" пресслужба поліції Полтавщини. 

2 червня, близько 14:00, поліціянти отримали повідомлення про розбійний напад невідомого чоловіка на вагітну 25-річну жінку, яка працює продавчинею в магазині з продажу мобільних телефонів по вулиці Небесної Сотні у Полтаві.

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Полтави та працівники оперативних служб Головного управління поліції області.

Як пишуть у поліції, нападником виявився 39-річний мешканець іншої області, який вже неодноразово мав проблеми із законом. Чоловік проживав у одній із квартир по вулиці Лисенка у Полтаві.

 Фото: Нацполіція

"(Був судимим – ред.) неодноразово. В різних областях України. Він (зловмисник – ред.) затриманий та ізольований від суспільства. Зараз проводяться слідчі дії. Готується підозра та обрання запобіжного заходу. Надалі матеріали будуть скеровані до суду", – сказали у коментарі "УП. Життя" в поліції.

 Фото: Нацполіція

За попередньою версією, чоловік завдав вагітній тілесні ушкодження металевим корпусом від сокири, заволодів мобільним телефоном та втік з місця вчинення злочину. Потерпілу доставили до медичної установи. 

"Вона на 36 тижні, 9 місяці вагітності. Зараз у лікарні. Їй надається допомога. Загрози життю немає. Потерпіла перебуває під наглядом лікарів", – сказали поліціянти.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмиснику може загрожувати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 Фото: Новини Полтавщини

Нагадаємо, на Рівненщині 27-річний чоловік під час сварки вбив 20-річну вагітну дружину. Він завдав три удари кухонним ножем жінці в шию.

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