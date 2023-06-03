В Австрії лами-втікачі з цирку заблокували рух поїздів

У Відні лами, які втекли з цирку, ненадовго заблокували рух поїздів.
Про це повідомляє місцеве видання Wien.orf.
Кілька лам гуляли навколо колій, а іноді виходили на них. Тварин "затримали" співробітники цирку разом з поліцією. Жодна тварина не постраждала.
Після інциденту місцева асоціація захисту тварин розкритикувала цирк, звідки збігли лами. В організації кажуть, що тварини втікали з цирку і раніше. Причиною, на думку представників асоціації, є те, що тварини знаходяться за будівельними парканами, які легко подолати.
|У Відні лами, які втекли з цирку, ненадовго заблокували рух поїздів
|Точна кількість лам невідома
|Кілька лам гуляли навколо колій, а іноді виходили на них.
Зоозахисники закликають уряд заборонити використовувати у цирках таких тварин, як лами, альпаки та буйволи згідно з законом про захист тварин.
Нагадаємо, в Одесі розгорівся скандал навколо дельфінарію "Немо", після того, як блогери опублікували відео з морськими котиками у готельних номерах.
Фото:Wien.orf
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