У дельфінарії "Немо" розповіли, чому відвідувачі знімають відео з тваринами у готельних номерах

В одеському дельфінарії "Немо" відреагували на скандал навколо відзнятого блогерами відео, на якому вони бавляться з морськими котиками у готельному номері.

Як розповіли "Українській правді. Життя" у дельфінарії, скандальне відео зняли спеціально для того, щоб показати, наскільки морські котики "соціальні і полюбляють гратися з людьми та як позитивно ставляться до гри".

"Під час прогулянки морського котика з його тренером по території готелю, вони несподівано зустріли блогерів, з якими вже встигли подружитися до цього. Та разом з ними об‘єдналися та зняли відео", – кажуть у дельфінарії.

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У закладі зазначили, що більшість їхніх тварин народилися у дельфінарії, зокрема морські котики.

Фото: Дельфінарій "Немо"

"Це соціальні істоти, вони живуть у великому дружньому колективі тварин та тренерів. Для них спілкування з людьми не тільки частина звичного життя, але й життєва необхідність", – кажуть в оздоровчому комплексі "Немо".

У дельфінарії розповіли, що не обмежують пересування ластоногих у закладі, морські котики та леви гуляють у супроводі тренера безпечними для них територіями.

"Щоденно тренери зі своїми улюбленцями виходять на прогулянку дельфінарієм, готелем та прилеглою територією просто неба. Вони обожнюють погрітися на сонечку, гуляють по газону, завжди з зацікавленістю та допитливістю обстежують нову локацію", – говорять у закладі.

Представники комплексу також жорстко висловилися на адресу зоозахисників, які вимагають закрити дельфінарії та звіринці. Нагадаємо, відео з морськими котиками у готелі викликало обурення у соцмережах, а зоозахисна організація Uanimals звернулася до поліції щодо жорстокого ставлення до тварин.

"На жаль, існує певне угруповання – зоорадикали-вегани – які заради хайпу навмисно систематично створюють та розповсюджують в інтернеті фейки, направлені на створення нетерпимості та навіть ненависті до будь-якого способу утримання всіх видів тварин. Вони проти заповідників, проти зоопарків, проти океанаріумів, дельфінаріїв, проти конюшень і навіть проти утримання будь-яких тварин в домашніх умовах, від папуг та шиншил до акваріумних рибок", – вважають в оздоровчому комплексі.

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