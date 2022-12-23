7 років тюрми: судили чоловіка, який вкрав пожертви на ЗСУ зі скриньки у храмі

34-річний житель Івано-Франківської області проведе 7 років у в'язниці за крадіжку скриньки з пожертвами на ЗСУ.
Чоловік поцупив понад 1800 гривень зі скриньки пожертв у храмі УПЦ на Вінниччині.
Про це йдеться у рішенні Козятинського міськрайонного суду 21 грудня.
34-річний житель Городенківського району раніше вже був судимий за майнові злочини, кажуть поліціянти Вінницької області.
У серпні цього року він напився і увірвався до храму преподобного Серафіма Саровського у Козятині.
"Незважаючи на присутніх прихожан, він викрав зі столу пластикову скриньку для пожертв, заповнену грошовими коштами різного номіналу в сумі 1875,50 гривень", – йдеться у справі.
|Фото: Нацполіція
Жінки, які були в приміщенні храму, намагались завадити грабіжнику, але він все одно викрав скриньку.
Відразу після вчинення злочину обвинуваченого затримали оперативники неподалік від церкви.
Він визнав свою провину.
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Суд першої інстанції визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).
Чоловіку призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, однак він може подати апеляцію протягом місяця.
Нагадаємо, раніше на Івано-Франківщині судили чоловіка, який викрав скриньку з коштами для онкохворої дитини.
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