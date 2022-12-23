7 років тюрми: судили чоловіка, який вкрав пожертви на ЗСУ зі скриньки у храмі

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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23 грудня 2022

34-річний житель Івано-Франківської області проведе 7 років у в'язниці за крадіжку скриньки з пожертвами на ЗСУ.

Чоловік поцупив понад 1800 гривень зі скриньки пожертв у храмі УПЦ на Вінниччині.

Про це йдеться у рішенні Козятинського міськрайонного суду 21 грудня.

34-річний житель Городенківського району раніше вже був судимий за майнові злочини, кажуть поліціянти Вінницької області. 

У серпні цього року він напився і увірвався до храму преподобного Серафіма Саровського у Козятині.

"Незважаючи на присутніх прихожан, він викрав зі столу пластикову скриньку для пожертв, заповнену грошовими коштами різного номіналу в сумі 1875,50 гривень", – йдеться у справі.

 Фото: Нацполіція

Жінки, які були в приміщенні храму, намагались завадити грабіжнику, але він все одно викрав скриньку.

Відразу після вчинення злочину обвинуваченого затримали оперативники неподалік від церкви.

Він визнав свою провину.

7 років тюрми присудили чоловіку, який вкрав пожертви на ЗСУ зі скриньки у храмі на Вінниччині 

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).

Чоловіку призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, однак він може подати апеляцію протягом місяця.

Нагадаємо, раніше на Івано-Франківщині судили чоловіка, який викрав скриньку з коштами для онкохворої дитини.

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