У Львові нардепка Піпа написала заяву у поліцію на вуличного музиканта, який виконував пісні Цоя

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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3 червня 2023

Народна депутатка України Наталія Піпа подала заяву до поліції на вуличного музиканта, який співав у Львові пісні Віктора Цоя.

Про інцидент розповіла народна депутатка у Facebook.

2 червня 2023 року у Львові народна депутатка зробила зауваження хлопцю, який виконував на вулиці пісні Цоя. Наталія Піпа нагадала йому, що в Україні заборонено виконання пісень російських музикантів.

Хлопець, який був з другом, відреагував агресивно. Він сказав, що приїхав з Одеси, де всі говорять російською мовою.

"Одесу х**рять, більше ніж Львів. Чого ти до мене до**алась за мову, пішла на**й! Цой - легенда року!" стверджував музикант.

Тоді Наталія Піпа викликала поліцію і написала на хлопця заяву.

У коментарі ZAXID.NET Наталія Піпа пояснила, що не мала жодних претензій до мови, адже вона не заборонена.

"Я мала зауваження до того, що забороняє закон, це – виконання російськомовних пісень. При чому почала із доброго слова. Я їх попросила перестати співати і запитала, чи вони знають, що російські пісні заборонені. Вони мене послали. Я сказала, що, якщо вони не розуміють доброї мови, то будемо продовжувати говорити в поліції. Вони ще неповнолітні, а в них психологія, на жаль, радянських людей", – зазначила Наталія Піпа.

За її словами, у поліції з’ясувалося, що хлопці – неповнолітні, і один з них має подвійне громадянство. Обидва прописані в Одесі, один з них працює у Львові.

"Відповідальності за російську музику, на жаль, зараз немає. Навіть не знаю чи їхні дії підпадають під дрібне хуліганство", – зауважила Наталія Піпа.

Згодом у поліції Львівської області у коментарі ZAXID.NET уточнили, що неповнолітнім є лише один з хлопців, той, який власне виконував російські пісні та лаявся. Його помістили у притулок для дітей до приїзду батьків. Після цього будуть розв'язувати питання щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

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