Отруйні і не тільки. Чи впізнаєте ви змій, які водяться на території України? ТЕСТ

В Україні живе 10 видів змій, та лише 2 з них – отруйні.

Якщо ви зустріли змію – не вбивайте її і не намагайтеся зловити.

Краще йдіть своєю дорогою і милуйтеся плазунами здалеку.

А щоб краще зрозуміти змій – дізнайтеся, які вони різноманітні!

Фото: зоолог Олександр Вобленко/Фейсбук

Герпетолог Української природоохоронної групи Олексій Марущак уже розповідав "УП. Життя", які змії водяться в Україні, як розпізнати отруйних і що робити, якщо вас вкусили.

Чи впізнаєте ви українських змій по фото? Перевірте себе у тесті!