Тест

Отруйні і не тільки. Чи впізнаєте ви змій, які водяться на території України? ТЕСТ

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30 червня 2023

В Україні живе 10 видів змій, та лише 2 з них – отруйні.

Якщо ви зустріли змію – не вбивайте її і не намагайтеся зловити. 

Краще йдіть своєю дорогою і милуйтеся плазунами здалеку.

А щоб краще зрозуміти змій – дізнайтеся, які вони різноманітні!

 Фото: зоолог Олександр Вобленко/Фейсбук

Герпетолог Української природоохоронної групи Олексій Марущак уже розповідав "УП. Життя", які змії водяться в Україні, як розпізнати отруйних і що робити, якщо вас вкусили.

Чи впізнаєте ви українських змій по фото? Перевірте себе у тесті!

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Почнімо з простого. Хто зображений на цьому фото?

Фото: Олексій Марущак
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Що це за змія на фото?

Фото: Мар'яна Попадинець
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Які змії в Україні є отруйними?

Фото: Олександр Вобленко
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Гляньте на цю солодку парочку. Що це за вид?

Фото: Віктор Севідов
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Якого полоза ви бачите на фото?

Фото: Віталій Бутко
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Як називається ця змія?

Фото: iNaturalist
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Що це за житель сходу України?

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За якою ознакою найлегше розпізнати гадюк – отруйних змій?

Фото: Олена Худякова, позивний Мауглі
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Яка з цих ознак притаманна лише для мідянки?

Фото: Irina Khrolenko Wildlife Photography
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Чи впізнаєте ви цього плазуна по очах?

Фото: Сергій Домашевський
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Що це за змія?

Фото: Олександр Вобленко
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Яка з цих змій водиться в Україні?

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Яка змія зображена на фото?

Фото: Василь Басараба
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Яка це змія?

Фото: Олександр Вобленко
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Кого помітили на узбережжі Одеси після затоплення Херсонщини окупантами?

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Які змії занесені до Червоної книги України?

Фото: Олександр Вобленко
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Що це за красень із блакитними плямами?

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