Отруйні і не тільки. Чи впізнаєте ви змій, які водяться на території України? ТЕСТ

В Україні живе 10 видів змій, та лише 2 з них – отруйні.
Якщо ви зустріли змію – не вбивайте її і не намагайтеся зловити.
Краще йдіть своєю дорогою і милуйтеся плазунами здалеку.
А щоб краще зрозуміти змій – дізнайтеся, які вони різноманітні!
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| Фото: зоолог Олександр Вобленко/Фейсбук
Герпетолог Української природоохоронної групи Олексій Марущак уже розповідав "УП. Життя", які змії водяться в Україні, як розпізнати отруйних і що робити, якщо вас вкусили.
Чи впізнаєте ви українських змій по фото? Перевірте себе у тесті!
Почнімо з простого. Хто зображений на цьому фото?
Які змії в Україні є отруйними?
Гляньте на цю солодку парочку. Що це за вид?
Якого полоза ви бачите на фото?
Що це за житель сходу України?
За якою ознакою найлегше розпізнати гадюк – отруйних змій?
Фото: Олена Худякова, позивний Мауглі
Яка з цих ознак притаманна лише для мідянки?
Фото: Irina Khrolenko Wildlife Photography
Чи впізнаєте ви цього плазуна по очах?
Фото: Сергій Домашевський
Яка з цих змій водиться в Україні?
Кого помітили на узбережжі Одеси після затоплення Херсонщини окупантами?
Які змії занесені до Червоної книги України?
Що це за красень із блакитними плямами?