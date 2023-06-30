Майже 200 постраждалих: у Києві чоловік розбещував дітей та продавав порнографію за кордон

У столиці викрили 35-річного чоловіка, який в інтернеті знайомився з неповнолітніми дівчатами під виглядом їхнього однолітка та вимагав у них фото відвертого характеру.

Зловмисник продавав дитячу порнографію за кордон, повідомили в Національній поліції Києва.

Як зазначали правоохоронці, кривдника викрили навесні 2022 року. Кіберполіція виявила, що невідомий чоловік надсилає порнографічний контент 12-річній киянці та вимагає від неї такі ж фото у відповідь. На пошук витратили кілька днів.

У коментарі для "УП.Життя" в поліції Києва зазначали, що період, упродовж якого чоловік скоював злочини, поки встановити не вдалось. Також додали, що він одружений, але дітей не має.

Фото: Національна поліція

Слідчі під час обшуку квартири зловмисника виявили, що випадок з 12-річною дівчинкою – не єдиний. На його комп'ютері було понад 4 ТБ дитячого порнографічного контенту.

"При подальшому відпрацюванні встановили 181 епізод його злочинної діяльності та понад 200 дівчаток віком від 10 до 17 років як з України, так і з іноземних країн, які потерпіли від дій фігуранта", – зазначив старший слідчий управління поліції Києва Дмитро Федорка.

За його словами, чоловік знаходив жертв у соціальних мережах, видавав себе за їхніх однолітків, спілкувався з ними на відверті теми.

Як повідомили у Нацполіції, в одній із ситуацій зловмисник представився 15-річним футболістом. Фото для соцмереж взяв у відкритому доступі.

Він вимагав відверті фото, а коли дівчата намагались чинити опір – шантажував, погрожував вбивством чи зґвалтуванням. Чоловік також вдавався до маніпуляцій: робив видимість, ніби знає про своїх жертв усе.

Деяких постраждалих навіть переслідував дорогою зі школи додому у реальному житті.

Докази на комп'ютері злочинця

Правоохоронці розшукали та опитали 15 дівчат з різних областей України, які постраждали від рук зловмисника.

Деякі з них зізнались, що намагалися вчинити самогубство, адже не витримували психологічного тиску, погроз та шантажу з боку чоловіка. Утім, нікому не розповідали про це.

"Проблематика дуже велика, бо це латентні злочини. Ми намагаємось розшукати і максимально швидко реагувати, втім особа зловмисника лишається інкогніто.

Допоки потерпіла сторона або родичі чи друзі не помітять дивну поведінку дитини. Тому ми наголошуємо батькам: розмовляйте зі своєю дитиною, спостерігайте як проводить дозвілля та як спілкується у соцмережах", – наголосила речниця Нацполіції Києва Юлія Гірдвіліс.

Замовчування таких злочинів призводить до наслідків та збільшення кількості жертв, додають правоохоронці.

Дитячу порнографію кривдник продавав за кордон протягом тривалого часу. У поліції кажуть, що він отримував мільйонні прибутки від такої діяльності. Одним із його спільників був громадянин РФ.

Правоохоронці зібрали доказову базу, злочини 35-річного чоловіка підпадають під кілька статей кримінального кодексу, серед яких розбещення неповнолітніх, ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічного контенту.

Слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.